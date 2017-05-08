Сергей Плотников: "Мозякина ударили в голову - я должен был ответить"

Нападающий сборной России Сергей Плотников после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) отметил, что соперник позволял себе множество грубых действий.

– Хорошо, что сразу забили быстро голы, после этого было легче играть, – приводит официальный сайт ФХЛ слова Плотникова. – Мозякина ударили в голову, не по правилам, я должен был как-то ответить, отреагировать. Нельзя допускать грязи, хоккей жесткая игра, но все должно быть в рамках правил. Очень много было ударов в спину. Я не считаю себя воспитателем на льду, просто стараюсь не давать в обиду своих ребят. Любой другой игрок сделал бы на моем месте то же самое.

Трансляция матча Германия – Россия