Сергей Плотников: "Хорошо, что у нас есть такой вратарь, как Василевский"

Нападающий сборной России Сергей Плотников после победы над командой Чехии (3:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что в моменте с первым голом специально ждал подключения Дмитрия Орлова. Напомним, что защитник в этой встрече забросил свою первую шайбу за сборную. Россия встретится в полуфинале ЧМ с победителем пары Канада – Германия.

– Момент первого гола? Видел, что защитник поменялся, а Орлов ехал подключаться к атаке, поэтому ждал его до последнего, пока он прибежит, – сказал во флеш-интервью Плотников. – Наша задача играть, забивать и выигрывать, помогать команде.

Хорошо, что у нас есть такой вратарь, который в начале нас подтаскивал, давал играть на полную. Полуфинал это серьезные игры, будем по-другому настраиваться.

Трансляция матча Россия - Чехия