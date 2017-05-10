Чемпионат мира

19:59 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сергей Костицын: "Мне просто стыдно, мы даже до ворот доехать не можем"

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Нападающий сборной Белоруссии Сергей Костицын после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что ему стыдно за выступление своей команды на турнире. Белоруссия потерпела четвертое поражение на турнире и замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

– Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно, – цитирует "Р-Спорт" Костицын. – И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясет кого-то или что... Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите.

Дополнительная информация

http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170510/1120264824.html

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