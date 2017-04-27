Сергей Бобровский: "Не сыграю на ЧМ из-за комплекса факторов, в том числе и усталости"

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский рассказал, что не сыграет на чемпионате мира-2017 за сборную России по ряду причин. Также он признался, что у него нет претензий по этому поводу к тренерскому штабу национальной команды.

- Относительно участия в чемпионате мира, мы совместно с тренерским штабом пришли к выводу, что будет лучше, если в этом году роль первого номера будет выполнять Андрей Василевский, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бобровского. - Почему? Это комплекс факторов, в том числе и усталость, но углубляться в причины я бы не хотел. Обе стороны остались довольны. У меня нет никаких претензий. Я уважаю тренерский штаб, у нас очень хорошие отношения. Все было сделано по-человечески.

Почему Бобровский не нужен на ЧМ

Почему Бобровский нужен на ЧМ