Сергей Андронов: "В таких матчах давать такие удаления нельзя"

Нападающий сборной России Сергей Андронов стал одним из главных действующих персонажей четвертьфинала чемпионата мира со сборной Канады (4:5 ОТ). Канадцы реализовали два удаления Андронова, а при счете 2:3 он сравнял счет. После матча форвард выразил сомнения в справедливости действий арбитров в отношении российской команды.

– Возможно, я неправ, но в таких играх такие удаления, которые выписывали нам, давать нельзя, – заявил Андронов. – В половине эпизодов ничего не было, тем более, в овертайме. Наверное, сейчас это звучит, как отговорка. Если бы в половине удалений сумели выстоять, потом было бы легче.

– Эпизод с вашим голом получился очень красивым.

– Если честно, я только когда на лавку сел, понял, что шайба в меня попала. Думал, что Зайчик (Никита Зайцев. – Прим. "СЭ") забил. Самое главное, мы в тот момент сравняли, и было уже без разницы.

– Не показалось, что если бы сборная России больше бросала, канадский вратарь мог и 10 шайб пустить?

– Накал в игре был неплохой, может быть, он с нервами немного не справился. Но он же играет в НХЛ, поэтому какой-то уровень у него все-таки есть.

– Слишком много уважения к Канаде было поначалу.

– Да не было ничего такого. Просто удаления сломали игру. Только разбегались – удаление.

– Насколько сложно было играть против скоростного Макдэвида, который три голевые передачи сделал?

– Большой мастер. С ним нельзя играть только один момент, поскольку он продолжает бороться за все шайбы. Нужно постоянно с ним бороться.

– Какую оценку дадите выступлению сборной России по пятибалльной шкале?

– Успех или неуспех команды оценивается по результату. Результата нет. Наверное, "тройка". (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Россия – Канада //

Все о чемпионате мира по хоккею