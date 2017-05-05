Сергей Андронов: "Установка была простая: каждую смену играть как последнюю"

Нападающий сборной России Сергей Андронов после победы над командой Швеции (2:1 Б) в первом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что забросить шайбу ему удалось только благодаря мастерству Александра Барабанова. Андронов стал автором первой шайбы россиян на турнире.

- Установка на игру была простая: каждую смену играть как последнюю, - сказал во флеш-интервью Андронов. - Задача была - выиграть, и у нас это получилось.

Не думаю, что мы полностью превосходили шведов в агрессии. Играли одинаково ровно, хорошо, в первом периоде немного не вошли в игру. Нужно было времени немного, чтобы привыкнуть к площадке, друг к другу. Потом вкатились и полегче было. Барабанов? Не было бы гола, если бы он не отдал такой пас. Работу сделало все звено, да и еще три звена до нас. Овертайм три на три? Приятно играть, но время нужно, чтобы привыкнуть к игре в таком формате в сборной.

"СЭ" вел трансляцию матча