Сергей Андронов: "Со шведами провалили вторую половину второго периода"

Ассистент капитана сборной России Сергей Андронов - о поражении от шведов (1:3) на чемпионате мира-2018 в Дании.



- Игра хорошего уровня плей-офф. Провалили вторую половину второго периода, - сказал Андронов. - С такой командой надо правильные решения принимать. Мастеров много, не прощают оплошности.

- Дальняя лавка во втором периоде, это повлияло?



- Где-то попроще надо было сыграть, когда была усталость. От этого матча надо взять на будущее, учиться благодаря нему.

- Не хватало таких матчей на групповом этапе?



- Да. Классный матч.

- Лояльность судей не удивила?



- Судейство нормальное - не туда не сюда.

- Теперь играете с Канадой.



- В четвертьфинале любой соперник непростой.

- А Латвия?



- А они как сыграли?

- Обыграли Данию 1:0.



- Молодцы.

- Что надо изменить в матче с Канадой?



- Ровно проводить матч, чтобы не было перепадов. (Игорь ЕРОНКО)

Все о чемпионате мира по хоккею - здесь