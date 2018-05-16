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Сергей Андронов: "Со шведами провалили вторую половину второго периода"


Ассистент капитана сборной России Сергей Андронов - о поражении от шведов (1:3) на чемпионате мира-2018 в Дании.

- Игра хорошего уровня плей-офф. Провалили вторую половину второго периода, - сказал Андронов. - С такой командой надо правильные решения принимать. Мастеров много, не прощают оплошности.

- Дальняя лавка во втором периоде, это повлияло?

- Где-то попроще надо было сыграть, когда была усталость. От этого матча надо взять на будущее, учиться благодаря нему.

- Не хватало таких матчей на групповом этапе?

- Да. Классный матч.

- Лояльность судей не удивила?

- Судейство нормальное - не туда не сюда.

- Теперь играете с Канадой.

- В четвертьфинале любой соперник непростой.

- А Латвия?

- А они как сыграли?

- Обыграли Данию 1:0.

- Молодцы.

- Что надо изменить в матче с Канадой?

- Ровно проводить матч, чтобы не было перепадов. (Игорь ЕРОНКО)

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