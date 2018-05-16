Сергей Андронов: "Со шведами провалили вторую половину второго периода"

Ассистент капитана сборной России Сергей Андронов - о поражении от шведов (1:3) на чемпионате мира-2018 в Дании.
- Игра хорошего уровня плей-офф. Провалили вторую половину второго периода, - сказал Андронов. - С такой командой надо правильные решения принимать. Мастеров много, не прощают оплошности.
- Дальняя лавка во втором периоде, это повлияло?
- Где-то попроще надо было сыграть, когда была усталость. От этого матча надо взять на будущее, учиться благодаря нему.
- Не хватало таких матчей на групповом этапе?
- Да. Классный матч.
- Лояльность судей не удивила?
- Судейство нормальное - не туда не сюда.
- Теперь играете с Канадой.
- В четвертьфинале любой соперник непростой.
- А Латвия?
- А они как сыграли?
- Обыграли Данию 1:0.
- Молодцы.
- Что надо изменить в матче с Канадой?
- Ровно проводить матч, чтобы не было перепадов. (Игорь ЕРОНКО)