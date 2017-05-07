Сергей Андронов: "Сборная России завелась"

Нападающий сборной России Сергей Андронов после победы во втором матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Италией (10:1) отметил самоотдачу команды. Также он высоко оценил предстоящего соперника россиян – сборную Германии, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

– Команда завелась и начала играть в свой хоккей, – сказал Андронов. – Итальянцы не успевали, из-за этого быстро уставали, ошибались и удалялись. Здорово, что отличились все звенья. Ребята забили первые голы, почувствовали шайбу и обрели уверенность. Неважно, кто будет забивать дальше. У нас одна цель, и мы к ней идем.

– Интересно играть с такими командами, как итальянская?

– Здесь интересно играть со всеми. На чемпионате мира прекрасное время, от которого надо получать удовольствие. В сборной ощущаю себя частью коллектива, и это очень приятно.

– Вы играете в первом звене и забивали в обоих матчах. Давления, как на Шипачева и Кучерова на вас нет?

– Возможно, и так. Мы стараемся делать свою работу, и нам неплохо удается. Удача на нашей стороне. Надеемся, так будет и дальше.

– Немцев удалось посмотреть?

– Да, хорошая команда, играют плотно. Завтра будет хороший матч.

Следующий соперник россиян – сборная Германии. Встреча Германия – Россия пройдет в понедельник, 8 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Трансляция матча Италия – Россия