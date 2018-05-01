Сергей Андронов: "Самое главное – голову перезарядить"

Нападающий сборной России и ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею. Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

– Настроение у нас рабочее, - сказал Андронов.- Готовимся к чемпионату мира. По поводу изменений в тренерском штабе – в спорте все всегда меняется. Нам даже задумываться об этом смысла нет. Если только об этом думать – это будет мешать команде. Думать надо о чемпионате мира. Это серьезный турнир очень хорошего уровня.

– Нет Ничушкина и Телегина. Может ли это сказаться?

– Не знаю. Сезон вышел тяжелым. У ребят травмы. Любой игрок такого уровня был бы полезен.

– Сезон у вас вышел насыщенным из-за Олимпиады.

– Ничего страшного. Было время – пара дней, – чтобы передохнуть. Самое-то главное – голову перезарядить. Эмоций набраться. Перезагрузиться, так сказать.

– Наверняка знаете составы других команд.

– Нет. Не вдавался. Знаю, что у всех команд уровень будет очень высоким. Кого-то выделять – не вижу смысла.

– Знарок успел попрощаться с игроками?

– Я не знаю. Я его не видел.

– А как отнеслись к информации, что он может оказаться в ЦСКА?

– Я не знаю. Особо ничего не читал. Сезон был длинный и насыщенный. Комментировать что-то по этому поводу не готов. (Артем БОЖКО)