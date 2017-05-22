Сергей Андронов: "Результат нормальный, но могло быть лучше"

Нападающий сборной Сергей Андронов назвал нормальным результат сборной России на чемпионате мира в Париже и Кельне, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи команды в аэропорту.

– Чувствую себя хорошо, – подчеркнул Андронов. – Результат нормальный, могло быть лучше, но как есть. Сейчас надо доехать до дома, а потом разберемся с отдыхом.