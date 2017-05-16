Сергей Андронов: "Потеряли много сил из-за удалений"

Нападающий сборной России Сергей Андронов после поражения от команды США (3:5) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что на игре россиян сказались удаления, которые отнимали много сил, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, что после поражения российская команда заняла второе место в группе.

– В первом периоде принимали неправильные решения, поэтому удалялись, – отметил Андронов. – Потеряли много сил. Предыдущие матчи не расслабили, мы были готовы. Создали много моментов, которые надо было реализовывать.

– Станет ли проблемой переезд в Париж в случае выхода немецкой команды в плей-офф?

– Да нет. Без разницы. Куда надо будет, туда и поедем.

Трансляция матча Россия – США