Сергей Андронов: "Ошибки в третьем периоде матча с Финляндией не связаны с расслабленностью"

Нападающий сборной России Сергей Андронов подчеркнул, что ошибки, допущенные в третьем периоде матча за бронзу чемпионата мира-2017 с Финляндией (5:3), не связаны с расслабленностью. По его словам, завоевание бронзовых медалей - неплохой результат.

- Выиграли, и слава Богу, бронзовые медали - тоже неплохо, - приводит ТАСС слова Андронова. - Финны тоже бились за награды, но им не хватило эмоций, вероятно, у нас было больше сил из-за того, что имели дополнительное время на отдых.

В третьем периоде начали допускать ненужные ошибки, это не связано с расслабленностью. Осталось хорошее впечатление от чемпионата, получился праздник хоккея, хочется еще побывать на таком турнире.

Трансляция матча Россия – Финляндия