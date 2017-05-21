Сергей Андронов: "Ошибки в третьем периоде матча с Финляндией не связаны с расслабленностью". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

21:20 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сергей Андронов: "Ошибки в третьем периоде матча с Финляндией не связаны с расслабленностью"

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Воскресенье. Кельн. Россия - Финляндия - 5:3. Евгений КУЗГНЕЦОВ и Артемий ПАНАРИН, судя по лицам, ехали на турнир не за бронзой.И снова бронза. Россия обыграла Финляндию

Нападающий сборной России Сергей Андронов подчеркнул, что ошибки, допущенные в третьем периоде матча за бронзу чемпионата мира-2017 с Финляндией (5:3), не связаны с расслабленностью. По его словам, завоевание бронзовых медалей - неплохой результат.

- Выиграли, и слава Богу, бронзовые медали - тоже неплохо, - приводит ТАСС слова Андронова. - Финны тоже бились за награды, но им не хватило эмоций, вероятно, у нас было больше сил из-за того, что имели дополнительное время на отдых.

В третьем периоде начали допускать ненужные ошибки, это не связано с расслабленностью. Осталось хорошее впечатление от чемпионата, получился праздник хоккея, хочется еще побывать на таком турнире.

Трансляция матча Россия – Финляндия

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http://tass.ru/sport/4269484

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