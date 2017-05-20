Сергей Андронов: "Обидно за всех болельщиков". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:29 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сергей Андронов: "Обидно за всех болельщиков"

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Нападающий сборной России Сергей Андронов после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) назвал сумасшедшей поддержку со стороны российских болельщиков.

- С моим здоровьем все нормально, - приводит официальный сайт ФХР слова Андронова. - Очень обидно уступать. Обидно за всех болельщиков - здесь у нас сумасшедшая поддержка. Пока, честно говоря, никаких слов нет... Знаю, что вся страна переживала за нас.

Трансляция матча Канада - Россия // Канада - Россия. Онлайн //
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада //
Кто виноват в поражении от Канады? Оценки сборной России

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Кто виноват в поражении России от Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=13672​

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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