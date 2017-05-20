Сергей Андронов: "Не знаю, судили ли арбитры предвзято или нет". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:09 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сергей Андронов: "Не знаю, судили ли арбитры предвзято или нет"

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Нападающий сборной России Сергей Андронов после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 с Канадой (2:4) не смог оценить работу судейской бригады. В то же время форвард выразил обиду в связи с поражением, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Вас били всю игру. Как силы находили?

– Да нормально, ничего страшного. Очень обидно садиться из-за болячек. Не знаю, какая была установка у соперника. Мы играли по факту. Было много удалений, причем зачастую не было видно момента, но не знаю, судили ли арбитры предвзято или нет. Обидно, что упустили большой шанс при такой поддержке.

Трансляция матча Канада - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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