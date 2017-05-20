Сергей Андронов: "Не знаю, судили ли арбитры предвзято или нет"

Нападающий сборной России Сергей Андронов после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 с Канадой (2:4) не смог оценить работу судейской бригады. В то же время форвард выразил обиду в связи с поражением, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Вас били всю игру. Как силы находили?
– Да нормально, ничего страшного. Очень обидно садиться из-за болячек. Не знаю, какая была установка у соперника. Мы играли по факту. Было много удалений, причем зачастую не было видно момента, но не знаю, судили ли арбитры предвзято или нет. Обидно, что упустили большой шанс при такой поддержке.