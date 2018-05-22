Сергей Андронов: "На больших площадках Макдэвиду было тяжелее"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов отметил, что после чемпионата мира-2018 сделал для себя много заметок и выделил компоненты, в которых надо прибавлять. Хоккеист выразил мнение, форварду сборной Канады Коннору Макдэвиду было тяжелее играть на большой площадке.

- Как оцените итоги чемпионата мира?

- Командного результата нет. Чемпионат был для нас тяжелый. Некоторые ребята немного в него окунулись, кто еще не был на таком турнире. Понюхали его уровень. Я думаю, есть будущее.

- Как вам Макдэвид?

- Наверное, на большой площадке ему немного тяжелее. Возможно, ему нужно было какое-то время, чтобы освоиться и в полной мере показать сумасшедшую скорость или еще что-то.

- Вас удивил выбор вратаря на матч с Канадой?

- Я как-то не вдавался. Все были готовы играть. Это выбор тренерского штаба.

- А ваша реакция?

- Я выходил, бился, старался друг за друга. Поставили Игорька, я на тот момент даже не подумал, был готов к любому решению.

- Вы обыграли швейцарцев, которые дошли до финала. Было ли сожаление, ведь могли быть на их месте?

- Могло быть все, что угодно. У швейцарцев в этом году очень приличная команда. С ними было интересно играть, и они показали хороший уровень.

- Шведы второй раз подряд стали чемпионами мира заслуженно?

- Я думаю, что да. Против них играть было намного тяжелее, чем против других сборных.

- Вас не ругали за фол с канадцами?

- В моменте с моим первом удалением у меня не оставалось другого выбора. Я фолил, чтоб нам не забили. Во втором эпизоде, считаю, не было никакого нарушения. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)