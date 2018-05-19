Сенсация! Швейцария не пустила Канаду в финал ЧМ по хоккею

В полуфинале чемпионата мира-2018 сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду – 3:2. В решающем матче команда Патрика Фишера встретится со шведами. В свою очередь "кленовые листья" сыграют за бронзу со сборной США.

Выйдя в финал, европейская сборная повторила свой успех пятилетней давности. Тогда швейцарцы уступили в финале чемпионата мира как раз сборной Швеции – 1:5.

Чемпионат мира

1/2 финала

Канада – Швейцария – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Шервей – 2 (Унтерзандер, Кукан), 18:41 – 0:1. Хорват – 3 (Дюбуа, Пажо), 27:20 – 1:1. Хофманн – 4 (бол., Фиала, Андригетто), 29:40 – 1:2. Хас – 3 (бол., Андригетто, Диас), 44:14 – 1:3. Парэйко – 4 (Макдэвид, Шенн), 57:53 – 2:3.

Вратари: Кюмпер (57:20 – 57:53, 57:58) – Дженони.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 45 (9+18+18) – 17 (5+11+1).

Судьи: Каукокари, Кубуш.

19 мая. Копенгаген. "Ройал Арена".

Трансляция матча Канада – Швейцария //

Полное расписание чемпионата мира по хоккею