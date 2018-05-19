Чемпионат мира

22:33 | Хоккей — Чемпионат мира

Сенсация! Швейцария не пустила Канаду в финал ЧМ по хоккею

19 мая. Копенгаген. Сборная Швейцарии. Фото AFP
19 мая. Копенгаген. Сборная Швейцарии. Фото AFP
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В полуфинале чемпионата мира-2018 сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду – 3:2. В решающем матче команда Патрика Фишера встретится со шведами. В свою очередь "кленовые листья" сыграют за бронзу со сборной США.

Выйдя в финал, европейская сборная повторила свой успех пятилетней давности. Тогда швейцарцы уступили в финале чемпионата мира как раз сборной Швеции – 1:5.

Чемпионат мира

1/2 финала

Канада – Швейцария – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Шервей – 2 (Унтерзандер, Кукан), 18:41 – 0:1. Хорват – 3 (Дюбуа, Пажо), 27:20 – 1:1. Хофманн – 4 (бол., Фиала, Андригетто), 29:40 – 1:2. Хас – 3 (бол., Андригетто, Диас), 44:14 – 1:3. Парэйко – 4 (Макдэвид, Шенн), 57:53 – 2:3.

Вратари: Кюмпер (57:20 – 57:53, 57:58) – Дженони.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 45 (9+18+18) – 17 (5+11+1).

Судьи: Каукокари, Кубуш.

19 мая. Копенгаген. "Ройал Арена".

Трансляция матча Канада – Швейцария //
Полное расписание чемпионата мира по хоккею

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (78)
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совва

Кол Колыч Кол Колыч __________ Нильссон? На ЧМ-87? --------------------- ну ошибся, бывает, склероз...не играл там кент нильссон...другие рвали сандстрем и рундквист_____________ ну ок, за редким исключением, но с отношением североамериканцев к чм не сравнить))

23:07

За Арсеналий с децтва!))

Упомянутые фамилии ностальгически ласкают слух...) Но лица ужо вряд ли вспомню...)) Точно также лет через 30 никто не вспомнит и лица Овечкина, Буре, и т.д... увы, время оставляет в памяти только самых великих... типа Гретцки, Лемье, Ора, Эспозито ...

23:07

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 Thomas_Boy_ Новоуепинни grad45 Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них! 22:53 -------------------------- Я вообще каждую ночь перед сном прошу в молитвах Всевышнего, чтобы наслал Он саранчу на Пиндосию, и чтобы покрылись тлей и ржавчиной все машины в Детройте ______________ А я в госдеп конверт с лихорадкой Эбола отправил. Пусть пиндосы откроют и передохнут! 23:01 ___________________ Так-то у этой мадам есть свой дерьмомёт, но пиндосы далеко - всё Воронеж на себя принимает ______________ Я бы не доверял дерьмометам российского производства. Могут метателя испачкать. Или вообще не сработать. Кто у нас там заведовал этой отраслью? Рогозин вроде? Ну вот...

23:07

NF

Социалист Сафронов 2.0 ------------------------------- Так ведь я и не говорил, что говорил...)

23:07

Valcd

Да какие там олимпиада с судейством в одну сторону, нет у них там никакого хоккея, все с советской школы до последнего слизано и все равно кривая копия

23:06

Thomas_Boy_

adamantane' ___________ Я даже поболею за МакДи в этом финале.))

23:05

За Арсеналий с децтва!))

Томми, Канада выиграла 3 последних финала: в Ванкувере, Сочи, и Торонто.) Всё остальное не имеет значения.)

23:04

rusfed 2.0

Thomas_Boy_ Новоуепинни grad45 Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них! 22:53 -------------------------- Я вообще каждую ночь перед сном прошу в молитвах Всевышнего, чтобы наслал Он саранчу на Пиндосию, и чтобы покрылись тлей и ржавчиной все машины в Детройте ______________ А я в госдеп конверт с лихорадкой Эбола отправил. Пусть пиндосы откроют и передохнут! 23:01 ___________________ Так-то у этой мадам есть свой дерьмомёт, но пиндосы далеко - всё Воронеж на себя принимает

23:04

adamantane'

aech_63 Наконец то эта поганая рожа Бэбкока заткнёт своё хлебало насчёт величия канады. Самый лучший итог полуфиналов ЧМ то, что Пендосия и под-Пиндосия отхватили по полной от Европы. 23:02 _______________________________Да, в принципе, Бэбкок всем всё доказал, выиграв 2 Олимпиады подряд.

23:04

adamantane'

Thomas_Boy_ За Арсеналий с децтва!)) ____________ Так-то ты почти угадал. США и Канада в финале сыграют. Правда, не за первое место. 22:46 _________________________В малом, или утешительном финале =)

23:02

aech_63

Наконец то эта поганая рожа Бэбкока заткнёт своё хлебало насчёт величия канады. Самый лучший итог полуфиналов ЧМ то, что Пендосия и под-Пиндосия отхватили по полной от Европы.

23:02

Thomas_Boy_

Новоуепинни grad45 Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них! 22:53 -------------------------- Я вообще каждую ночь перед сном прошу в молитвах Всевышнего, чтобы наслал Он саранчу на Пиндосию, и чтобы покрылись тлей и ржавчиной все машины в Детройте ______________ А я в госдеп конверт с лихорадкой Эбола отправил. Пусть пиндосы откроют и передохнут!

23:01

adamantane'

Финал Швеция - Швейцария... Канадцы, судя по всему, посчитали свою задачу выполненной после победы над исторически сложившимися спортивными врагами. Для России же Швейцария - свои "клиенты", и наверняка, попади мы на этого соперника (хоть в четвертьфинале, хоть в полуфинале), прошли бы его.

23:01

Thomas_Boy_

Valcd __________ Я извиняюсь, а что за ситуация у нас в стране? По телевизору говорят, что все хорошо.

23:00

Thomas_Boy_

Кол Колыч ___________ Но все равно уважаю за то, что помнишь ЧМ-87. Чильстрем тоже не из НХЛ, правда.) Но Лооб, Сандстрем, Рундквист и Густафссон были хороши тогда.

22:58

shumi777

Очень рад успеху Швейцарии. Они показали нашим как надо играть. И канадцы обосрались - думали будет также легко как с русским реализуем пару удалений -нет хер вам- не все так бездарно играют в меньшинстве как наша сборная. В финале конечно за Швейцарию буду переживать.

22:57

shpasic

если Макдевиду интересен только Кубок Стэнли, то почему он их него вылетел, бгг))

22:57

Новоуепинни

Анекдот от Петросяна: у канады МакДэвид, а у нас МакПитер

22:57

Кол Колыч

Кол Колыч __________ Нильссон? На ЧМ-87? --------------------- ну ошибся, бывает, склероз...не играл там кент нильссон...другие рвали сандстрем и рундквист

22:56

rusfed 2.0

Лучшего снайпера ночной лиги как джокера под следующие ОИ держим. ОИ-то статуснее, чем шлаковый ЧМ

22:55

Социалист Сафронов 2.0

NF------------ А где я писал, что канадцы были слабее швейцарцев?)) Они были сильнее, намного сильнее. И остались сильнее. Просто в спорте далеко не всегда сильнейший побеждает.

22:55

Новоуепинни

grad45 Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них! 22:53 -------------------------- Я вообще каждую ночь перед сном прошу в молитвах Всевышнего, чтобы наслал Он саранчу на Пиндосию, и чтобы покрылись тлей и ржавчиной все машины в Детройте

22:55

Valcd

Thomas_Boy Причем тут финал, если даже с такой ситуацией в стране мы играем на уровне своим третьим составом, а североамериканцы и канадцы с Кейном и Макдэвидом сливают сраной Швейцарией. Команды советского хоккея сейчас с любой бы командой НХЛ и на Кубке мира кроме, как 10:1 друго счета бы и не знали

22:54

Thomas_Boy_

Кол Колыч __________ Нильссон? На ЧМ-87?

22:53

Новоуепинни

Играл бы у нас лучший хоккеист - глядишь, и мы бы смогли до финала дойти

22:53

rusfed 2.0

Короче, из советского наследия фигурное катание только осталось раздолбать ) У Патрушева там больше нет детей? Кто-то же должен спасать ФХР и КХЛ

22:53

grad45

Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них!

22:53

Pablo_75

diskmen В 3 периоде 18:1 по броскам в пользу Канады.Хатабыч постарался. _____________ А американцы в 3 периоде 20:4. Такая же непруха чудовищная. Финал Swe-Swi останется в истории. И да, фантастично, что он второй такой...

22:52

grad45

7+ МОЛОДЦЫ ШВЕЙЦАРЦЫ!!!!!!!!!!! АААААААААА!!!

22:52

Кол Колыч

совва Кол Колыч Ерунду не пиши, европейцы всегда к ЧМ серьезно относились, в отличает от СА... Америкосам и Канадцам всегда НХЛ интересней любых соревнований, ну КМ и ОИ иногда) ----------------- да неее, шведы не всегда привозили лучших на чм...помню вот в 1987 в вене собрались лооб, нильссон, кильстрем и надавали всем...

22:52

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