Сенсация! Швейцария не пустила Канаду в финал ЧМ по хоккею

В полуфинале чемпионата мира-2018 сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду – 3:2. В решающем матче команда Патрика Фишера встретится со шведами. В свою очередь "кленовые листья" сыграют за бронзу со сборной США.
Выйдя в финал, европейская сборная повторила свой успех пятилетней давности. Тогда швейцарцы уступили в финале чемпионата мира как раз сборной Швеции – 1:5.
Чемпионат мира
1/2 финала
Канада – Швейцария – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Шервей – 2 (Унтерзандер, Кукан), 18:41 – 0:1. Хорват – 3 (Дюбуа, Пажо), 27:20 – 1:1. Хофманн – 4 (бол., Фиала, Андригетто), 29:40 – 1:2. Хас – 3 (бол., Андригетто, Диас), 44:14 – 1:3. Парэйко – 4 (Макдэвид, Шенн), 57:53 – 2:3.
Вратари: Кюмпер (57:20 – 57:53, 57:58) – Дженони.
Штраф: 6 – 2.
Броски: 45 (9+18+18) – 17 (5+11+1).
Судьи: Каукокари, Кубуш.
19 мая. Копенгаген. "Ройал Арена".
Трансляция матча Канада – Швейцария //
Полное расписание чемпионата мира по хоккею
совва
Кол Колыч Кол Колыч __________ Нильссон? На ЧМ-87? --------------------- ну ошибся, бывает, склероз...не играл там кент нильссон...другие рвали сандстрем и рундквист_____________ ну ок, за редким исключением, но с отношением североамериканцев к чм не сравнить))
23:07
За Арсеналий с децтва!))
Упомянутые фамилии ностальгически ласкают слух...) Но лица ужо вряд ли вспомню...)) Точно также лет через 30 никто не вспомнит и лица Овечкина, Буре, и т.д... увы, время оставляет в памяти только самых великих... типа Гретцки, Лемье, Ора, Эспозито ...
23:07
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 Thomas_Boy_ Новоуепинни grad45 Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них! 22:53 -------------------------- Я вообще каждую ночь перед сном прошу в молитвах Всевышнего, чтобы наслал Он саранчу на Пиндосию, и чтобы покрылись тлей и ржавчиной все машины в Детройте ______________ А я в госдеп конверт с лихорадкой Эбола отправил. Пусть пиндосы откроют и передохнут! 23:01 ___________________ Так-то у этой мадам есть свой дерьмомёт, но пиндосы далеко - всё Воронеж на себя принимает ______________ Я бы не доверял дерьмометам российского производства. Могут метателя испачкать. Или вообще не сработать. Кто у нас там заведовал этой отраслью? Рогозин вроде? Ну вот...
23:07
NF
Социалист Сафронов 2.0 ------------------------------- Так ведь я и не говорил, что говорил...)
23:07
Valcd
Да какие там олимпиада с судейством в одну сторону, нет у них там никакого хоккея, все с советской школы до последнего слизано и все равно кривая копия
23:06
Thomas_Boy_
adamantane' ___________ Я даже поболею за МакДи в этом финале.))
23:05
За Арсеналий с децтва!))
Томми, Канада выиграла 3 последних финала: в Ванкувере, Сочи, и Торонто.) Всё остальное не имеет значения.)
23:04
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Новоуепинни grad45 Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них! 22:53 -------------------------- Я вообще каждую ночь перед сном прошу в молитвах Всевышнего, чтобы наслал Он саранчу на Пиндосию, и чтобы покрылись тлей и ржавчиной все машины в Детройте ______________ А я в госдеп конверт с лихорадкой Эбола отправил. Пусть пиндосы откроют и передохнут! 23:01 ___________________ Так-то у этой мадам есть свой дерьмомёт, но пиндосы далеко - всё Воронеж на себя принимает
23:04
adamantane'
aech_63 Наконец то эта поганая рожа Бэбкока заткнёт своё хлебало насчёт величия канады. Самый лучший итог полуфиналов ЧМ то, что Пендосия и под-Пиндосия отхватили по полной от Европы. 23:02 _______________________________Да, в принципе, Бэбкок всем всё доказал, выиграв 2 Олимпиады подряд.
23:04
adamantane'
Thomas_Boy_ За Арсеналий с децтва!)) ____________ Так-то ты почти угадал. США и Канада в финале сыграют. Правда, не за первое место. 22:46 _________________________В малом, или утешительном финале =)
23:02
aech_63
Наконец то эта поганая рожа Бэбкока заткнёт своё хлебало насчёт величия канады. Самый лучший итог полуфиналов ЧМ то, что Пендосия и под-Пиндосия отхватили по полной от Европы.
23:02
Thomas_Boy_
Новоуепинни grad45 Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них! 22:53 -------------------------- Я вообще каждую ночь перед сном прошу в молитвах Всевышнего, чтобы наслал Он саранчу на Пиндосию, и чтобы покрылись тлей и ржавчиной все машины в Детройте ______________ А я в госдеп конверт с лихорадкой Эбола отправил. Пусть пиндосы откроют и передохнут!
23:01
adamantane'
Финал Швеция - Швейцария... Канадцы, судя по всему, посчитали свою задачу выполненной после победы над исторически сложившимися спортивными врагами. Для России же Швейцария - свои "клиенты", и наверняка, попади мы на этого соперника (хоть в четвертьфинале, хоть в полуфинале), прошли бы его.
23:01
Thomas_Boy_
Valcd __________ Я извиняюсь, а что за ситуация у нас в стране? По телевизору говорят, что все хорошо.
23:00
Thomas_Boy_
Кол Колыч ___________ Но все равно уважаю за то, что помнишь ЧМ-87. Чильстрем тоже не из НХЛ, правда.) Но Лооб, Сандстрем, Рундквист и Густафссон были хороши тогда.
22:58
shumi777
Очень рад успеху Швейцарии. Они показали нашим как надо играть. И канадцы обосрались - думали будет также легко как с русским реализуем пару удалений -нет хер вам- не все так бездарно играют в меньшинстве как наша сборная. В финале конечно за Швейцарию буду переживать.
22:57
shpasic
если Макдевиду интересен только Кубок Стэнли, то почему он их него вылетел, бгг))
22:57
Новоуепинни
Анекдот от Петросяна: у канады МакДэвид, а у нас МакПитер
22:57
Кол Колыч
Кол Колыч __________ Нильссон? На ЧМ-87? --------------------- ну ошибся, бывает, склероз...не играл там кент нильссон...другие рвали сандстрем и рундквист
22:56
rusfed 2.0
Лучшего снайпера ночной лиги как джокера под следующие ОИ держим. ОИ-то статуснее, чем шлаковый ЧМ
22:55
Социалист Сафронов 2.0
NF------------ А где я писал, что канадцы были слабее швейцарцев?)) Они были сильнее, намного сильнее. И остались сильнее. Просто в спорте далеко не всегда сильнейший побеждает.
22:55
Новоуепинни
grad45 Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них! 22:53 -------------------------- Я вообще каждую ночь перед сном прошу в молитвах Всевышнего, чтобы наслал Он саранчу на Пиндосию, и чтобы покрылись тлей и ржавчиной все машины в Детройте
22:55
Valcd
Thomas_Boy Причем тут финал, если даже с такой ситуацией в стране мы играем на уровне своим третьим составом, а североамериканцы и канадцы с Кейном и Макдэвидом сливают сраной Швейцарией. Команды советского хоккея сейчас с любой бы командой НХЛ и на Кубке мира кроме, как 10:1 друго счета бы и не знали
22:54
Thomas_Boy_
Кол Колыч __________ Нильссон? На ЧМ-87?
22:53
Новоуепинни
Играл бы у нас лучший хоккеист - глядишь, и мы бы смогли до финала дойти
22:53
rusfed 2.0
Короче, из советского наследия фигурное катание только осталось раздолбать ) У Патрушева там больше нет детей? Кто-то же должен спасать ФХР и КХЛ
22:53
grad45
Я бы хотела финал Швеция - Швейцария, с победой первых. Всё-таки проиграли мы, возможно, будущему чемпиону. Не так обидно. Третье место - канадцам. Они были сильнее нас. Чуть-чуть, но сильнее... А пиндосам - дырка от бублика. Извини, но за всё "хорошее", что они творят в мире... Вот, такая злость у меня на них!
22:53
Pablo_75
diskmen В 3 периоде 18:1 по броскам в пользу Канады.Хатабыч постарался. _____________ А американцы в 3 периоде 20:4. Такая же непруха чудовищная. Финал Swe-Swi останется в истории. И да, фантастично, что он второй такой...
22:52
grad45
7+ МОЛОДЦЫ ШВЕЙЦАРЦЫ!!!!!!!!!!! АААААААААА!!!
22:52
Кол Колыч
совва Кол Колыч Ерунду не пиши, европейцы всегда к ЧМ серьезно относились, в отличает от СА... Америкосам и Канадцам всегда НХЛ интересней любых соревнований, ну КМ и ОИ иногда) ----------------- да неее, шведы не всегда привозили лучших на чм...помню вот в 1987 в вене собрались лооб, нильссон, кильстрем и надавали всем...
22:52