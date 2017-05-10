Себастьян Дам: "В матче с Россией мы попадем в настоящий ад"

Вратарь сборной Дании Себастьян Дам выразил уверенность в том, что его команде предстоит тяжелейший матч на чемпионате мира c командой России. Датчане во вторник одержали победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3. Следующую игру они проведут в четверг со сборной России. На прошлом чемпионате мира датчане проиграли россиянам со счетом 1:10, Дам являлся запасным вратарем.

– Если честно, я не помню матч с Россией в прошлом году, – приводит "Р-Спорт" слова Дама. – Мы пропустили 10 голов? Такие матчи лучше не запоминать. Любой из нас прекрасно знает, насколько сильна сборная России. У нас есть время отдохнуть и подготовится к этому ответственному матчу, потому что, мне кажется, мы попадем в настоящий ад во время игры в четверг. Однако ты никогда не знаешь, что может произойти в хоккее. Если мы покажем лучшее, на что способны, мы можем обыграть кого угодно, когда угодно. Безусловно, сегодня очень хороший вечер для всего датского хоккея. Мы играли хорошо большую часть матча. Да, словаки сумели создать много моментов в третьем периоде и часть из них реализовать. Но мы смогли не развалиться и завершить матч победой, это очень хорошо.