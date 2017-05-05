Сделайте газету живой уже сегодня!

В чем суть нового уникального проекта?
Скачивайте на свои мобильные устройства специальное приложение "СЭ", и чемпионат мира по хоккею заиграет для вас новыми красками. Лучшие голы, силовые приемы и спасения вратарей, самые известные моменты прошлых соревнований и эксклюзивная инфографика находятся всего в одном клике мобильного устройства от вас.
Хотите вновь увидеть победную шайбу Ильи Ковальчука в финале чемпионата мира-2008 или узнать всё о лидерах сборной России? А может, желаете вспомнить знаменитый "жест смерти" Олега Знарка? Все в ваших руках.
Благодаря системе дополненной реальности газета и мультимедиа, бумага и экран планшета или телефона объединились в одно целое. Станьте же первыми, кто прикоснется к новой технологии!
Скачивайте наше приложение, покупайте "СЭ", наводите экран гаджета на спецфото и откройте дополненную реальность. Оживите газету!
Только в "СЭ". Только во время ЧМ-2017.
Дополнительная информация – уже сегодня в газете, на www.sport-express.ru и в соцсетях под хэштегом #СЭЖиваяГазета
Инструкция
1. Скачайте мобильное приложение "СЭ Чемпионат мира по хоккею-2017" (скачать для iOS // Android)
2. Запустите дополненную реальность с помощью кнопки внизу экрана.
3. Дождитесь загрузки камеры.
4. Наведите камеру на специальное изображение в газете со значком [НАВЕДИ].
Приложение разработано совместно с компанией UNIBORA.
kozban400
Помните в "Кавказкой пленнице": "Вы ставите нереальные планы. Это как его, ....., волюнтаризм." Для начала нужно не врать самим себе!
07:12
mioc
Школьники из Липецка делали газету с дополненной реальностью еще год назад. Погуглите
23:49 2 мая
mikeV
Инноваторы, вы лучше корректоров на работу возьмите... И кстати - вот смотрю сейчас на сайт, главная футбольная новость какая, по-вашему? Выигрыш кубка? Нет, драка в концовке... Вы Спорт-экспресс или газета жизнь?
21:09 2 мая
DMaster
А разве газета мертвая?
21:00 2 мая