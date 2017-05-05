Чемпионат мира

09:00 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сделайте газету живой уже сегодня!

Благодаря системе дополненной реальности газета буквально оживет на ваших глазах! Фото "СЭ" Дополненная реальность в газете "Спорт-Экспресс". Запустите приложение, нажмите на специальную кнопку... ...дождитесь загрузки камеры смартфона и наведите ее на специальное изображение в газете cо значком [наведи].
Благодаря системе дополненной реальности газета буквально оживет на ваших глазах! Фото "СЭ"
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"Спорт-Экспресс" уже давно не просто газета, а полноценный издательский дом со множеством каналов информации. Но в мае "СЭ" предложит еще одну инновационную модель. Во время чемпионата мира по хоккею мы представим невероятную новинку, аналогов которой еще не было в истории российской печатной прессы. Встречайте новый "СЭ", который вы еще не видели. Благодаря системе дополненной реальности газета буквально оживет на ваших глазах!

В чем суть нового уникального проекта?

Скачивайте на свои мобильные устройства специальное приложение "СЭ", и чемпионат мира по хоккею заиграет для вас новыми красками. Лучшие голы, силовые приемы и спасения вратарей, самые известные моменты прошлых соревнований и эксклюзивная инфографика находятся всего в одном клике мобильного устройства от вас.

Хотите вновь увидеть победную шайбу Ильи Ковальчука в финале чемпионата мира-2008 или узнать всё о лидерах сборной России? А может, желаете вспомнить знаменитый "жест смерти" Олега Знарка? Все в ваших руках.

Дополненная реальность в газете "Спорт-Экспресс". Фото "СЭ"
Дополненная реальность в газете "Спорт-Экспресс".

Благодаря системе дополненной реальности газета и мультимедиа, бумага и экран планшета или телефона объединились в одно целое. Станьте же первыми, кто прикоснется к новой технологии!

Скачивайте наше приложение, покупайте "СЭ", наводите экран гаджета на спецфото и откройте дополненную реальность. Оживите газету!

Только в "СЭ". Только во время ЧМ-2017.

Дополнительная информация – уже сегодня в газете, на www.sport-express.ru и в соцсетях под хэштегом #СЭЖиваяГазета

Инструкция

1. Скачайте мобильное приложение "СЭ Чемпионат мира по хоккею-2017"  (скачать для iOS // Android)

2. Запустите дополненную реальность с помощью кнопки внизу экрана.

Запусти приложение, нажми на специальную кнопку и дождись загрузки камеры смартфона. Фото "СЭ"
Запустите приложение, нажмите на специальную кнопку...

3. Дождитесь загрузки камеры.

4. Наведите камеру на специальное изображение в газете со значком [НАВЕДИ].

Наведи камеру на специальное изображение в газете cо значком [наведи]. Фото "СЭ"
...дождитесь загрузки камеры смартфона и наведите ее на специальное изображение в газете cо значком [наведи].

Приложение разработано совместно с компанией UNIBORA.

 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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kozban400

Помните в "Кавказкой пленнице": "Вы ставите нереальные планы. Это как его, ....., волюнтаризм." Для начала нужно не врать самим себе!

07:12

mioc

Школьники из Липецка делали газету с дополненной реальностью еще год назад. Погуглите

23:49 2 мая

mikeV

Инноваторы, вы лучше корректоров на работу возьмите... И кстати - вот смотрю сейчас на сайт, главная футбольная новость какая, по-вашему? Выигрыш кубка? Нет, драка в концовке... Вы Спорт-экспресс или газета жизнь?

21:09 2 мая

DMaster

А разве газета мертвая?

21:00 2 мая