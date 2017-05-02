Сделайте газету живой!

"Спорт-Экспресс" уже давно не просто газета, а полноценный издательский дом со множеством каналов информации. Но в мае "СЭ" предложит еще одну инновационную модель. Во время чемпионата мира по хоккею мы представим невероятную новинку, аналогов которой еще не было в истории российской печатной прессы. Встречайте новый "СЭ", который вы еще не видели. Благодаря системе дополненной реальности газета буквально оживет на ваших глазах!

В чем суть нового уникального проекта?

Скачивайте на свои мобильные устройство специальное приложение "СЭ", и чемпионат мира по хоккею заиграет для вас новыми красками. Лучшие голы, силовые приемы и спасения вратарей, самые известные моменты прошлых соревнований и эксклюзивная инфографика находятся всего в одном клике мобильного устройства от вас.

Хотите вновь увидеть победную шайбу Ильи Ковальчука в финале чемпионата мира-2008 или узнать всё о лидерах сборной России? А, может, желаете вспомнить знаменитый "жест смерти" Олега Знарка? Все в ваших руках.

Благодаря системе дополненной реальности газета и мультимедиа, бумага и экран планшета или телефона объединились в одно целое. Станьте же первыми, кто прикоснется к новой технологии!

Скачивайте наше приложение, покупайте "СЭ", наводите экран гаджета на спецфото и откройте дополненную реальность. Оживите газету!

Только в "СЭ". Только во время ЧМ-2017.

Дополнительная информация – скоро в газете, на www.sport-express.ru и в соцсетях под хэштегом #СЭЖиваяГазета

Инструкция

1. Скачайте мобильное приложение "СЭ Чемпионат мира по хоккею-2017" (iOS. Android)

2. Запустите дополненную реальность с помощью кнопки внизу экрана.

3. Дождитесь загрузки камеры.

4. Наведите камеру на специальное изображение в газете со значком [НАВЕДИ].

Приложение разработано совместно с компанией UNIBORA.