Чемпионат мира

23:41 11 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная США забросила 13 шайб Корее, Кейн и Макэвой набрали по 5 очков

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Сборная США обыграла Корею на чемпионате мира - 13:1. По 5 (2+3) очков в этой встрече набрали нападающий Патрик Кейн и защитник Чарли Макэвой

Американцы возглавляют группу В с 13-ю очками. Кейн в бомбардирской гонке догнал форварда сборной Финляндии Себастьяна Ахо. На счету нападающих по 12 очков.

Чемпионат мира

Группа B

США - Корея - 13:1 (4:1, 4:0, 5:0)

Голы: Ан Джин Хви - 1 (бол., Ким Сан Ук, Ким Вон Джун), 5:23 - 0:1. Ли - 2 (Ларкин, Годро), 8:35 - 1:1. Кейн - 2 (бол., Годро), 12:56 - 2:1. Макэвой - 1 (бол., Кейн, Годро), 13:29 - 3:1. Макэвой - 2 (Крайдер, Ларкин), 19:16 - 4:1. Райан - 2 (мен., Мартинес), 23:42 - 5:1. Коулман - 1 (Мартинес, Уайт), 27:06 - 6:1. Кейн - 3 (бол., Макэвой), 28:41 - 7:1. Аткинсон - 3 (бол., Кейн, Макэвой), 32:18 - 8:1. Томпсон - 1 (Милано, Дженсен), 45:06 - 9:1. Аткинсон - 4 (Кейн, Макэвой), 46:11 - 10:1. Пионк - 1 (Батчер), 49:09 - 11:1. Райан - 3 (бол., Дебринкэт, Пионк), 51:40 - 12:1. Милано - 1 (Дебринкэт, Томпсон), 58:50 - 13:1.

Вратари: Дарлинг - Далтон (Пак Сон Дже, 27:06).

Штраф: 10 - 22.

Броски: 57 (29+17+11) - 13 (8+3+2).

Судьи: Верли, Шеквист.

11 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Расписание матчей и турнирное положение команд //
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

За Россию и президента, против л __________ Ты лучший.

00:39

За Россию и президента, против л

опять лебиралы из газетенки смакуют свою любимую сша. если вам так нравится америка, то валите в нее и пишите для нью йорк таймс, а не на русском сайте, а еще лучше в укропии пишите

00:04

goreotuma

а потом они еще на хоккей с мячом ругаются

23:54 11 мая

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