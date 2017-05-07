Сборная США разгромила Данию

Сборная США уверенно обыграла команду Дании (7:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе американцев дублем отметился Андерс Ли, хет-трик оформил 18-летний форвард Клейтон Келлер, а также по шайбе забросили Джон Годро и Брок Нельсон. У датчан отличились Мортен Мадсен и Никлас Хардт.

Сборная США одержала первую победу на турнире, датчане потерпели второе поражение кряду. Следующий матч американцы проведут завтра, 8 мая, против Швеции, а Дания 9-го числа встретится со Словакией.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

США – Дания – 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Голы: Ли – 1 (бол., Годро, Ларкин), 5:37 – 1:0. Келлер – 1 (Макэвой, Шмолц ), 13:06 – 2:0. Мадсен – 1 (бол., Элерс, Й.Б. Йенсен), 16:10 – 2:1. Годро – 1 (бол., Ларкин), 18:59 – 3:1. Хардт – 1 (Якобсен), 21:08 – 3:2. Келлер – 2 (Бьюгстад), 34:33 – 4:2. Ли – 2 (бол., Хэнифин, Айкел), 37:09 – 5:2. Нельсон – 1 (Шмолц ), 37:37 – 6:2. Келлер – 3, 53:00 – 7:2.

Вратари: Хеллебайк – Дам.

Штраф: 12 – 24.

Броски: 34 (17+9+8) – 25 (7+13+5).

Судьи: Ержабек, Одиньш.

7 мая. Кельн. LANXESS arena.