Сборная США обыграла Латвию и возглавила группу А

Сборная США нанесла поражение Латвии в матче группового этапа чемпионата мира – 5:3. Американцы набрали 12 очков и вышли на первое место в группе А. На один балл отстает Россия, которая сегодня сыграет со Словакией.

У Латвии осталось 9 очков и четвертое место.

Чемпионат мира

Группа A

Латвия – США – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы: Блюгерс – 1 (Бичевскис), 11:23 – 1:0. Даугавиньш – 1 (Джериньш, Роб. Букартс), 20:07 – 2:0. Комфер – 2 (Ли), 29:00 – 2:1. Цибульскис – 1 (бол., Индрашис), 31:37 – 3:1. Бьюгстад – 1 (Шмолц , Келлер), 33:44 – 3:2. Годро – 4 (Трауба, Бьюгстад), 38:37 – 3:3. Копп – 1 (Хеллебайк), 56:38 – 3:4. Ларкин – 1 (п.в.), 58:58 – 3:5.

Вратари: Мерзликинс (58:13 – 58:58) – Хеллебайк.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 18 (8+4+6) – 28 (8+5+15).

Судьи: Айверсон, Фонселиус.

13 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча Латвия – США