Сборная США обыграла Канаду в матче за третье место на чемпионате мира

Сборная США обыграла Канаду (4:1) в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в Дании. В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер, еще по одной шайбе на свой счет записали Ник Бонино и Андерс Ли. У проигравших единственный точный бросок на счету Марка-Эдуарда Власика.

Отметим, что канадцы остались без медалей мирового первенства впервые с 2014 года. Американцы, в свою очередь, попали на пьедестал впервые с 2015 года.

Финал чемпионата мира состоится сегодня, 20 мая. "СЭ" проведет текстовую трансляцияю матча Швеция – Швейцария. Начало игры – 21.15 по московскому времени.

Чемпионат мира

Матч за 3-е место

США - Канада - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Крайдер - 3 (бол., Ларкин, Дебринкэт), 26:40 - 1:0. Власик - 1 (Хорват, Террис), 38:06 - 1:1. Бонино - 1 (бол., Кейн), 53:21 - 2:1. Ли - 4 (п.в., Макэвой), 57:45 - 3:1. Крайдер - 4 (п.в.), 58:18 - 4:1.

Вратари: Кинкейд - Макэлхинни (56:58 - 57:45, 57:55 - 58:18).

Штраф: 4 - 14.Броски: 37 (11+16+10) - 25 (6+11+8).

Судьи: Каукокари, Кубуш.

20 мая. Копенгаген. Royal Arena. 12111 зрителей.