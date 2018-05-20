Сборная США обыграла Канаду в матче за третье место на чемпионате мира

Сборная США обыграла Канаду (4:1) в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в Дании. В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер, еще по одной шайбе на свой счет записали Ник Бонино и Андерс Ли. У проигравших единственный точный бросок на счету Марка-Эдуарда Власика.
Отметим, что канадцы остались без медалей мирового первенства впервые с 2014 года. Американцы, в свою очередь, попали на пьедестал впервые с 2015 года.
Финал чемпионата мира состоится сегодня, 20 мая. "СЭ" проведет текстовую трансляцияю матча Швеция – Швейцария. Начало игры – 21.15 по московскому времени.
Чемпионат мира
Матч за 3-е место
США - Канада - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Крайдер - 3 (бол., Ларкин, Дебринкэт), 26:40 - 1:0. Власик - 1 (Хорват, Террис), 38:06 - 1:1. Бонино - 1 (бол., Кейн), 53:21 - 2:1. Ли - 4 (п.в., Макэвой), 57:45 - 3:1. Крайдер - 4 (п.в.), 58:18 - 4:1.
Вратари: Кинкейд - Макэлхинни (56:58 - 57:45, 57:55 - 58:18).
Штраф: 4 - 14.Броски: 37 (11+16+10) - 25 (6+11+8).
Судьи: Каукокари, Кубуш.
20 мая. Копенгаген. Royal Arena. 12111 зрителей.
Kurt
Одну шайбу горели и вратаря за 3.02 снимать??!??? "Ну тупыыые"!
20:07
fareast
fifa_guru fareast США с бронзой! Макдевид никакой. Не выйти ему на уровень Сида. // на счет уровня не знаю, но по наградам: у Кросби - золото МЧМ и ЧМ и 2 ОИ, у Макдэвида - золото ЮЧМ, МЧМ и ЧМ. Только наград ОИ не хватает и за это спасибо НХЛ. Так бы в 20 лет полная авоська наград сборных была б У Сида еще 3 КС в двух из которых Смайт. Вероятность того что Макдевид это повторит стремится к нулю.
19:44
Thomas_Boy_
Смока прям из кожи лезет, защищая пустострела.))) Чтобы пустострел не плакал больше.))) Чемпион мира - это Швеция или Швейцария. А МакДи - неудачник.
19:40
DG (new))
смутно напомнило ОИ 2006 в Турине... Овечкин, Малкин и Ко вырывают принципиальную победу в четвертинке у Канады, а потом без эмоций сливают оба оставшихся матча и остаются без медалей.... Кто-то из кленовых после победы над Россией на этом ЧМ сказал, что мол золото уже на шее и тоже остались с раскатанной нижней губой, куда только корм для рыбок можно положить
19:40
За Арсеналий с децтва!))
Интересно, а у них там был приоритет сборной перед янгстерами?) Или янгстеров могли набирать только из непроходящих в состав?)
19:37
За Арсеналий с децтва!))
Спасибо ОИ и янгстерам!)) КМ тоже был бы в авоське!))
19:35
За Арсеналий с децтва!))
МакДи вообще-то чемпион мира.))
19:33
fifa_guru
fareast США с бронзой! Макдевид никакой. Не выйти ему на уровень Сида. // на счет уровня не знаю, но по наградам: у Кросби - золото МЧМ и ЧМ и 2 ОИ, у Макдэвида - золото ЮЧМ, МЧМ и ЧМ. Только наград ОИ не хватает и за это спасибо НХЛ. Так бы в 20 лет полная авоська наград сборных была б
19:28
Thomas_Boy_
Одно дело набирать очки с полудохлыми корейцами и белорусами, другое дело - забивать в решающих матчах. Пустострел МакДи может только привозить голы в свои ворота.
19:27
За Арсеналий с децтва!))
Кэнаки проиграли 4 матча из 6.)) Выиграли только у откровенных аутсайдеров: Дании, Норвегии, Латвии, Германии, Кореи и России.))
19:26
fareast
США с бронзой! Макдевид никакой. Не выйти ему на уровень Сида.
19:15
За Арсеналий с децтва!))
МакДи набрал 17 очков, 1,7 за игру, что является гроссмейстерским результатом.) К нему как раз претензий быть не может.)
19:15
Pablo_75
Прикольно, 2:1 и две в пустые ворота. Ну так-то чистейший товарняк, врядж ли кто-то из них будет вспоминать об этой бронзе. Ждём вечера - эпический финал Swe-Swi и выход Аленя в РФПЛ.
19:12
dintos
Великие канадосы обос-сь по полной.И унизили их пиндосы,для которых хоккей вааще не спорт.Где же ваша гордость,родоначальнички хоккея?
19:11
Платошкин Андрей
За Арсеналий с децтва!)) США с бронзой!) Кейна с лучшим бомбардиром!)) Пополнит свою коллекцию ещё одной побрякухой.))Забавный)))
19:11
Человек из Кемерово
Неудачный год для Канады.
19:11
Thomas_Boy_
Обе сборные - адские днища. Канадцам повезло, что избежали встречи со шведами, там 0:10 было бы. Матч отстойный. Скорости 70-х годов, никакой выдумки, просто тупые броски. МакДи опять всех затмил...) Особенно в ситуации с первым голом.
19:10
За Арсеналий с децтва!))
США с бронзой!) Кейна с лучшим бомбардиром!)) Пополнит свою коллекцию ещё одной побрякухой.))
19:05
жек
Вполне ожидаемо! Кэнаки - полное дно!
19:01