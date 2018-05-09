Сборная Швейцарии победила Белоруссию

Сборная Швейцарии со счетом 5:2 победила Белоруссию в матче группы A на чемпионате мира.



Швейцарцы после четырех матчей набрали 9 очков и идут вторыми в турнирной таблице, белорусы - последние (0).



В следующем матче Швейцария сыграет со сборной России 12 мая. Днем ранее белорусы встретятся с Чехией.

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария - Белоруссия - 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Голы: Вермин - 1 (Нидеррайтер, Унтерзандер), 1:37 - 1:0. Плэтт - 1 (Лингле, Дюков), 5:54 - 1:1. Павлович - 2 (Ковыршин, Матерухин), 10:46 - 1:2. Андригетто - 1 (Майер), 18:40 - 2:2. Вермин - 2 (Майер, Диас), 39:45 - 3:2. Корви - 2 (Диас), 42:29 - 4:2. Майер - 1 (бол., Андригетто, Хофманн), 46:44 - 5:2.

Вратари: Берра - Карнаухов.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 45 (16+14+15) - 24 (7+9+8).

Судьи: Олунд, Рантала.

9 мая. Копенгаген. Royal Arena.

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