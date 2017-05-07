Сборная Швейцарии обыграла Норвегию

Сборная Швейцарии победила команду Норвегии (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Швейцарцы одержали вторую победу и поднялись на второе место в турнирной таблице.
Следующий матч Швейцария проведет 9 мая против Франции, а Норвегия в этот же день встретится со Словенией.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа В
Норвегия – Швейцария – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Шеппи - 1 (Леффель, Олмонд), 32:04 - 0:1. Олмонд - 1 (Рюфенахт, Унтерзандер), 34:00 - 0:2. Зутер - 1 (бол., Олмонд, Амбюль), 49:37 - 0:3.
Вратари: Хеукеланн - Дженони.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 20 (10+4+6) - 38 (9+17+12).
Судьи: Рено, Фонселиус.
7 мая. Париж. AccorHotels Arena.