Сборная Швеции всухую обыграла Латвию

Сборная Швеции уверенно обыграла команду Латвии (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе победителей по шайбе забросили Габриэль Ландескуг и Элиас Линдхольм.

Латвия опустилась на третье место в группе при 9 очках в своем активе, Швеция поднялась на четвертую строчку, набрал 7 очков. Следующий матч латыши проведут 13 мая против США, а шведы 12-го числа встретится с Италией.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Швеция – Латвия – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ландескуг - 2 (Раск, Линдхольм), 9:13 - 1:0. Линдхольм - 4 (Раск), 56:42 - 2:0.

Вратари: Лэк - Мерзликинс (57:04 - 57:15).

Штраф: 16 - 6.

Броски: 30 (9+12+9) - 19 (5+3+11).

Судьи: Лемелин, Пихачек.

11 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча