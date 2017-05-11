Сборная Швеции всухую обыграла Латвию

Сборная Швеции уверенно обыграла команду Латвии (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе победителей по шайбе забросили Габриэль Ландескуг и Элиас Линдхольм.
Латвия опустилась на третье место в группе при 9 очках в своем активе, Швеция поднялась на четвертую строчку, набрал 7 очков. Следующий матч латыши проведут 13 мая против США, а шведы 12-го числа встретится с Италией.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа А
Швеция – Латвия – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ландескуг - 2 (Раск, Линдхольм), 9:13 - 1:0. Линдхольм - 4 (Раск), 56:42 - 2:0.
Вратари: Лэк - Мерзликинс (57:04 - 57:15).
Штраф: 16 - 6.
Броски: 30 (9+12+9) - 19 (5+3+11).
Судьи: Лемелин, Пихачек.
11 мая. Кельн. LANXESS arena.
Знаток1964
Шпроты...начинают сползать на свое законное 5 место
00:14
aech_63
Что и говорить, приложила фасом об лёд лимитрофную салаку бывшая метрополия. Немножко отрезвит прибалтийских звездунов.
23:38 11 мая
rusfed 2.0
Гастарбайтеры, всех ваших ошибок, конечно, не исправить, но "всухую" в данном случае слитно
23:30 11 мая
shvedero
спасибо за матч! жаль конечно, 5 на 3 столько не реализовать.. в принципе с такой игрой германию должны сделать
23:29 11 мая