Сборная Швеции разгромила Германию

Сборная Швеции нанесла крупное поражение Германии в матче группового этапа чемпионата мира – 7:2. До конца второго периода шла равная борьба, однако третий период шведы выиграли со счетом 3:0.

Шведы набрали 4 очка, у немцев в активе осталось три балла.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Германия – Швеция – 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)

Голы: Экман-Ларссон - 1 (Ландескуг), 6:56 - 0:1. Хагер - 2 (Д. Зайденберг, Элиц), 16:14 - 1:1. Раск - 1 (бол., Хедман, Строльман), 20:23 - 1:2. Гогулла - 1 (бол., Плахта, Шютц), 25:26 - 2:2. Умарк - 1 (Крюгер), 35:14 - 2:3. Бродин - 1 (Нюландер, Эрикссон Эк), 39:57 - 2:4. Ландескуг - 1 (Раск, Седерберг), 49:42 - 2:5. Нюландер - 1 (Строльман), 50:40 - 2:6. Нюландер - 2 (Ландескуг), 51:59 - 2:7.

Вратари: Грайсс (Аус ден Биркен, 51:59) - Фаст.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 24 (5+11+8) - 44 (22+10+12).

Судьи: Гофман, Одиньш.

6 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча Германия – Швеция