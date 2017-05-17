Чемпионат мира

21:22 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России вышла на тренировку в Париже

0
0
0
0

Сборная России после сложного переезда из Кельна в Париж вышла на тренировку. Национальная команда, напомним, не сразу смогла выехать из Германии во Францию на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею-2017 с Чехией из-за поломки поезда. Ей пришлось провести несколько часов на вокзале.

На тренировку россияне вышли в следующих сочетаниях:

вратари – Василевский, Сорокин, Шестеркин;
первое звено – Телегин – Андронов – Ничушкин;
второе звено – Панарин – Наместников – Кучеров;
третье звено – Гусев – Шипачев – Дадонов;
четвертое звено – Плотников – Кузнецов – Барабанов;
защитники – Кисилевич – Гавриков, Проворов – Миронов, Антипин – Белов;
запасные – Орлов, Зуб, Ткачев.

Матч сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия.

Опрос

Как Россия выступит в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2017?
голосовать
0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий