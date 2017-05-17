Сборная России вышла на тренировку в Париже

Сборная России после сложного переезда из Кельна в Париж вышла на тренировку. Национальная команда, напомним, не сразу смогла выехать из Германии во Францию на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею-2017 с Чехией из-за поломки поезда. Ей пришлось провести несколько часов на вокзале.

На тренировку россияне вышли в следующих сочетаниях:

вратари – Василевский, Сорокин, Шестеркин;

первое звено – Телегин – Андронов – Ничушкин;

второе звено – Панарин – Наместников – Кучеров;

третье звено – Гусев – Шипачев – Дадонов;

четвертое звено – Плотников – Кузнецов – Барабанов;

защитники – Кисилевич – Гавриков, Проворов – Миронов, Антипин – Белов;

запасные – Орлов, Зуб, Ткачев.

Матч сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия.