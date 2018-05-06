Сборная России возложит цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене 9 мая

Хоккеисты сборной России в День победы 9 мая возложат цветы к памятнику советским воинам, который находится на кладбище "Биспебьерг" в Копенгагене, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу команды.

Подобная акция является традиционной для наших хоккеистов. Три года назад национальная команда посетила мемориал освободителям Чехии в селе Грабыня, два года назад хоккеисты принесли цветы к памятнику ополченцам пролетарского завода на Автозаводской площади в Москве, год назад сборники побывали в немецком Зигбурге, у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Напомним, сборная Россия сейчас находится в Дании на чемпионате мира. Россияне выиграли обе стартовые игры. Следующий матч наша команда проведет в понедельник со сборной Белоруссии.