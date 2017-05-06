Сборная России в День Победы проведет вблизи Кельна торжественные мероприятия

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что все игроки сборной России 9 мая примут участие в торжественных мероприятиях, которые будут организованы вблизи Кельна. Традиционно в этот день команда по ходу чемпионата мира принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти героев Великой отечественной войны.

– Знаете, у нас 9 мая будет командное мероприятие, – сказал Ротенберг журналистам. – Сейчас до конца утверждаем все детали, – цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. – Обязательно команда отдаст должное нашим ветеранам, героям Великой Отечественной войны, вся команда будет участвовать в этом мероприятии. Мы уже знаем, куда поедем, но все детали я бы не хотел сейчас раскрывать. Уже есть место, просто проверяем детали посещения памятника. Это будет в 30 минутах езды от города, близко. Отметим этот день все вместе, с нашими гражданами.