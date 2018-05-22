Сборная России узнала соперников по групповому турниру чемпионата мира-2019

Сборная России в предварительном раунде чемпионата мира-2019 выступит в группе B и сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Латвии и Италии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Матчи пройдут в Братиславе.

В группе A будут соперничать команды Словакии, Канады, США, Финляндии, Германии, Дании, Франции и Великобритании. Игры этих команд примет Кошице.



Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.



