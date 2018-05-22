Сборная России узнала соперников по групповому турниру чемпионата мира-2019

Сборная России в предварительном раунде чемпионата мира-2019 выступит в группе B и сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Латвии и Италии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Матчи пройдут в Братиславе.
В группе A будут соперничать команды Словакии, Канады, США, Финляндии, Германии, Дании, Франции и Великобритании. Игры этих команд примет Кошице.
Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Сборная Италии (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Австрии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Латвии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Дании (хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Сборная Франции (хоккей)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна
Сочи 2014: Россия, США, Словакия, Словения))) Пьенчуган 2018: Россия, СШа, Словакия, Словения))) С - стабильность)))
14:51
Danil81goal
Те же яйца только в профиль!
13:57
загадочный лысый ассятин
Кстати, Рос., Швец., Чех., Швейц., Авст., Норв., Латв., Итал. -- ЭТО ВОСЕМЬ!!!!!! КОМАНД!!! Поэтому, гражданин журналист, ""наклаватючевший"":::: "Матчи данного КВАРТЕТА!!!???!!!??? пройдут в Братиславе" , гнать тебя надо из газеты в частности и из журналистики ВООБЩЕ!!!!!
13:33
songaila
"Матчи данного квартета пройдут в Братиславе". Какого квартета? Квартет подразумевает четырех участников. здесь их восемь? Кто в СЭ работает!? Это просто ужас!!! И Словакия будет играть в Кошице, а не в Братиславе - что-то сильно сомневаюсь... Для сотрудников СЭ просто напомню, что Братислава - столица Словакии, а Кошице - нет.
13:31
загадочный лысый ассятин
А какой вообще формат "посева по группам" ?? Перед ЧМ-18 наш--раш была второй и её развели с кэнаками. После ЧМ она опустилась на ТРЕТЬЕ, пропустив вперёд шведов, и СНОВА в разных группах с канадой!!!!
13:25
bishop812
Почему мы с Канадой не можем сыграть в группе ,одни и те же группы вообще жесть ,со шведами постоянно ,чушь......
13:14
За Арсеналий с децтва!))
И опять 1/4 с Канадой, бгг.))
13:08
За Арсеналий с децтва!))
Ахахах, то же самое.)) Фтопку такой формат!))
13:06
rake
вроде говорили начало 10 мая
13:05