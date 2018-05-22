Чемпионат мира

12:55 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России узнала соперников по групповому турниру чемпионата мира-2019

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Сборная России в предварительном раунде чемпионата мира-2019 выступит в группе B и сыграет с командами Швеции, ЧехииШвейцарии, Австрии, Норвегии, Латвии и Италии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Матчи пройдут в Братиславе.

В группе A будут соперничать команды Словакии, Канады, США, Финляндии, Германии, Дании, Франции и Великобритании. Игры этих команд примет Кошице.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.

 

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

Сочи 2014: Россия, США, Словакия, Словения))) Пьенчуган 2018: Россия, СШа, Словакия, Словения))) С - стабильность)))

14:51

Danil81goal

Те же яйца только в профиль!

13:57

загадочный лысый ассятин

Кстати, Рос., Швец., Чех., Швейц., Авст., Норв., Латв., Итал. -- ЭТО ВОСЕМЬ!!!!!! КОМАНД!!! Поэтому, гражданин журналист, ""наклаватючевший"":::: "Матчи данного КВАРТЕТА!!!???!!!??? пройдут в Братиславе" , гнать тебя надо из газеты в частности и из журналистики ВООБЩЕ!!!!!

13:33

songaila

"Матчи данного квартета пройдут в Братиславе". Какого квартета? Квартет подразумевает четырех участников. здесь их восемь? Кто в СЭ работает!? Это просто ужас!!! И Словакия будет играть в Кошице, а не в Братиславе - что-то сильно сомневаюсь... Для сотрудников СЭ просто напомню, что Братислава - столица Словакии, а Кошице - нет.

13:31

загадочный лысый ассятин

А какой вообще формат "посева по группам" ?? Перед ЧМ-18 наш--раш была второй и её развели с кэнаками. После ЧМ она опустилась на ТРЕТЬЕ, пропустив вперёд шведов, и СНОВА в разных группах с канадой!!!!

13:25

bishop812

Почему мы с Канадой не можем сыграть в группе ,одни и те же группы вообще жесть ,со шведами постоянно ,чушь......

13:14

За Арсеналий с децтва!))

И опять 1/4 с Канадой, бгг.))

13:08

За Арсеналий с децтва!))

Ахахах, то же самое.)) Фтопку такой формат!))

13:06

rake

вроде говорили начало 10 мая

13:05

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