Сборная России узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира-2019

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира-2019 выступит в группе B, где сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Латвии и Италии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Матчи данного квартета пройдут в Братиславе.

В группе A будут соперничать команды Словакии, Канады, США, Финляндии, Германии, Дании, Франции и Великобритании. Игры будут проходить в Кошице.



Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая 2019 года в Словакии.



