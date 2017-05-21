Сборная России стала третьей на ЧМ-2017, победив Финляндию

Сборная России в матче за 3-е место чемпионата мира по хоккею-2017 обыграла Финляндию. Россияне вели со счетом 4:0 к середине встречи, но пропустили три шайбы за 6 минут в конце второго и начале третьего периодов.
В составе россиян три передачи на счету Валерия Ничушкина, дублем отметился Никита Гусев (на его счету еще одна передача), по шайбе забросили Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
Для главного тренера сборной России Олега Знарка это вторая бронза ЧМ подряд после победы в 2014 году и серебра-2015.
Чемпионат мира
Матч за 3-е место
РОССИЯ – Финляндия – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы: Гусев - 2 (Антипин, Ничушкин), 6:58 - 1:0. Ткачев - 1 (мен., Ничушкин, Зуб), 21:48 - 2:0. Гусев - 3 (бол., Панарин, Дадонов), 27:01 - 3:0. Киселевич - 1 (Наместников, Ничушкин), 28:16 - 4:0. Рантанен - 2 (Филппула), 39:33 - 4:1. Лехтонен - 1 (Ахо), 41:16 - 4:2. Савинайнен - 1 (бол., Рантанен, Ахо), 45:29 - 4:3. Кучеров - 2 (Гусев, Белов), 49:49 - 5:3.
Вратари: Василевский - Корписало (Сятери, 28:16, 56:44).
Штраф: 8 - 10.
Броски: 30 (10+12+8) - 29 (9+9+11).
Судьи: Айверсон, Гуен.
21 мая. Кельн. LANXESS arena.
inspire
Thomas_Boy_ На Кубке Мира сборная играла хуже. Но там и соперники были другие. ============== игру на КМ и на этом чемпе сравнивать можно только эмоционально, там после первого поражения полностью сменилась стратегия игры, соответственно играть пришлось совсем в другой хоккей
19:57
spetrov
На КМ-2016 глаза горели только у канадцев. Всем остальным было абсолютно пох. ---- Thomas_Boy, мне тоже так показалось. Как не хотят из него слепить замену Олимпиаде на своей земле, отношение к нему совсем другое.
19:56
Лютый!
Тьфу, большего, чем Быков. Нет таких!
19:56
Лютый!
NF Назови мне российского тренера, который добился большего, чем Знарок. И соответственно, сильнее его.
19:56
Future23
Канадцы поехали бы на эту олимпиаду, если бы проиграли предыдущую. А так выигрывая все поднял им стало с одной стороны не интересно, а с другой -всегда можно сказать что там не было сильнейших.
19:55
Dorognik.
inspire tulupp inspire. Быков это тот, кто Германии 9 мая сливал? ============ это тот кто по трусливому слился в Ванкувере................И после этого их хотя бы на ЧМ-2010 и ЧМ-2011 обыграл. После Быкова у нас канадцев не обыгрывал никто. 6 лет уже.
19:54
Константин Срулевич Наумов
Отскочили чудом. Был уверен в 4-м месте даже при счёте 4:0. 3-ий период они вообще не играют - это знают уже все специалисты. Канадцы прекрасно понимают, что в третьем периоде забросят России столько, сколько захотят.
19:54
Лютый!
inspire Трусливый позор это как раз Сочи билла причем во всех абсолютно матчах. 3:7 это трусливо?! Как раз наоборот открытый бесшабашный хоккей. Быков выигрывал практически сильнейшие канадские сборные два года подряд, а 3-4 в отличие от знарка на раз-два делал, как например в 2010-м, 5:2.
19:54
NF
Лютый! -------- Кто ж спорит, только речь о том, что Быков не панацея...
19:54
Future23
Шипулин. Чудик встречай сборную, уже известно время прилёта
19:53
spetrov
По турниру - да, если отбросить этот третий период с Канадой, в целом положительное впечатление. Какой был уровень, такая команда и играла.
19:53
torpedon_
Urodbl, в чем если не секрет по твоему мнению был бездарный кубок мира? В том, что спал, а не смотрил игры? В этом?
19:52
spetrov
torpedon_, не льсти :), тут много адекватных, просто некоторые предпочитают молчать или отделываются одним-двумя незначительными комментариями.
19:51
Versus67
torpedon_============на КМ , что бы быть обьективным-надо приглашать две сборные России- одна из НХЛ, другая из КХЛ...вот тогда и посмотрим какая выше будет...повторяю турнир этот полная профонация от нхл. Для меня это как пляжный волейбол...эмоции. истерики...к Станиславскому чаще заходить надо...
19:51
Thomas_Boy_
На КМ-2016 глаза горели только у канадцев. Всем остальным было абсолютно пох.
19:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
сборная, конечно же, облажалась. но не впервой. привыкли. однако турнир был на голову интересней бездарного кубка мира. и во Франции проводить не стоило - там не интересуются хоккеем.
19:48
inspire
если сравнивать Быкова, Билла и Знарка, то на уровне сильнейших составов Знарок, по факту, пока лучший из них ... Ванкувер Быкова это трусливый позор, Сочи Билла это вообще полное отсутствие системности в игре, Знарок на КМ еще что то понимал, но сейчас его барские замашки (после этого сезона КХЛ) из берегов вышли полностью ... дальше будет только хуже
19:47
Лютый!
NF А со знарком мы вдуваем не только первой канадской сборной, но и 3-4-ой!!!!!!
19:47
KonstantinLutsky
До тех пор пока мы живем с установкой, что для России существует только золото, а все остальное - провал, до тех пор пока это установка есть и у болельщиков и у функционеров и у спортсменов, вряд ли мы выигрыаем золото. Канадцы, в отличие от нас умеют спокойно принимать проигрыши У нас русских проиграли - все готовы четвертовать и спортсмена и тренера. Так что господа болельщики , судя по вашим комментам тут, сборной будет сложно завоевать золото...
19:47
DG (new))
spetrov DG (new)), Ничушкин совсем уж завести в пустые хотел________________________________________ Да возил ее, как говорящий с кустами Моисей египетских эмигрантов по пустыне
19:47
torpedon_
Versus67, бред не неси. Это сильнейший турнир для хоккеистов (после олимпиады). Ты вспосни те матчи, как у хоккеистов горели глаза, причем у всех абсолютно.... А какие эмоцианальные празднования голов ит.л Д. Ит.п.
19:46
Лютый!
tulupp Как он закончил?!!! Прос.ал в отличие от билла не финам У СЕБЯ ДОМА!!!!!! И не 3-4 составу Канады несколько раз, а всего лишь ЕДИНАЖДЫ сильнейшей сборной Канады у нее дома. На ЧМ он все матчи у них выиграл! Сильнейший российский тренер это Быков!
19:46
Versus67
У нас хорошая команда- на олимпиаду бы допустили негодяи.))))На окраине в хоккей играют? Или там не осталось настоящих мужчин?
19:45
Thomas_Boy_
На Кубке Мира сборная играла хуже. Но там и соперники были другие.
19:44
GoaLapagos
НОРМУЛЬ
19:44
torpedon_
Мало адекватных комментариев тут. Spetrov, один из нескольких, кто разбирается тут в хоккее
19:44
Антон Шипулин - гений биатлона*
В плове показали свой "товар" лицом! Пусть лучше сразу едут в свои особняки в Майами, домой лучше не возвращаются - а то их в аэропорту "встретят" так, что мало не покажется!
19:43
ymovan
Если перефразировать слова героини из известного советского фильма, то про нынешнюю сб. России можно так сказать - "Хорошие они парни, но не орлы..."
19:43
tulupp
Мы помним как начинал Быков. Но мы помним как он закончил. Все наши тренеры начинали с победы на ЧМ, но через два три года все кроме Знарка разваливались.
19:43
Versus67
torpedon_ ============================Кубок Мира-это коммерческий "августовский" турнир для плавной подготовки к сезону НХЛ.
19:42