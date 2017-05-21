Сборная России стала третьей на ЧМ-2017, победив Финляндию

Сборная России в матче за 3-е место чемпионата мира по хоккею-2017 обыграла Финляндию. Россияне вели со счетом 4:0 к середине встречи, но пропустили три шайбы за 6 минут в конце второго и начале третьего периодов.

В составе россиян три передачи на счету Валерия Ничушкина, дублем отметился Никита Гусев (на его счету еще одна передача), по шайбе забросили Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.

Для главного тренера сборной России Олега Знарка это вторая бронза ЧМ подряд после победы в 2014 году и серебра-2015.

Чемпионат мира

Матч за 3-е место

РОССИЯ – Финляндия – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы: Гусев - 2 (Антипин, Ничушкин), 6:58 - 1:0. Ткачев - 1 (мен., Ничушкин, Зуб), 21:48 - 2:0. Гусев - 3 (бол., Панарин, Дадонов), 27:01 - 3:0. Киселевич - 1 (Наместников, Ничушкин), 28:16 - 4:0. Рантанен - 2 (Филппула), 39:33 - 4:1. Лехтонен - 1 (Ахо), 41:16 - 4:2. Савинайнен - 1 (бол., Рантанен, Ахо), 45:29 - 4:3. Кучеров - 2 (Гусев, Белов), 49:49 - 5:3.

Вратари: Василевский - Корписало (Сятери, 28:16, 56:44).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 30 (10+12+8) - 29 (9+9+11).

Судьи: Айверсон, Гуен.

21 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Россия – Финляндия