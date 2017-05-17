Сборная России сразу отправится на тренировку после прибытия в Париж

Сборная России сразу отправится на "АккорХотелс-Арену" после прибытия в Париж и только потом поедет в отель, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что хоккеисты не смогли отправиться во время в столицу Франции на четвертьфинал чемпионата мира с Чехией из-за поломки поезда. Раннее сообщалось, что распорядок сборной не изменится, а отправление намечено на 15.25. Организаторы накормили игроков во время возникшей паузы.

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.