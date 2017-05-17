Сборная России прибыла в Париж на игру с Чехией

В 20:07 по московскому времени сборная России прибыла в Париж на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии​. Россияне выехали из Кельна с трехчасовым опозданием из-за поломки поезда. Сразу же с вокзала команда отправилась на тренировку. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Чехия.