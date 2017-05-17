Чемпионат мира

20:18 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России прибыла в Париж на игру с Чехией

Сегодня. Париж. Сборная России прибыла в столицу Франции. Фото Алексей ШЕВЧЕНКО, "СЭ"
Сегодня. Париж. Сборная России прибыла в столицу Франции. Фото Алексей ШЕВЧЕНКО, "СЭ"
0
0
0
0

В 20:07 по московскому времени сборная России прибыла в Париж на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии​. Россияне выехали из Кельна с трехчасовым опозданием из-за поломки поезда. Сразу же с вокзала команда отправилась на тренировку. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Чехия.

Опрос

Как Россия выступит в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2017?
голосовать
0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий