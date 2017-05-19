Сборная России поздравила Кузнецова с днем рождения

Сборная России на своей странице в Твиттере поздравила нападающего национальной команды и "Вашингтона" Евгения Кузнецова с днем рождения. Сегодня россиянину исполнилось 25 лет.
На чемпионате мира по хоккею-2017 Кузнецов провел три игры, записав на свой счет две результативные передачи.
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь
Евгению Кузнецову - 25! Поздравляем @Kuzya92 и желаем побед, крепкого здоровья и ещё больше улыбок 😍https://t.co/UJLdOzvKp6 pic.twitter.com/HuCCtSFmjq– Хоккей России (@russiahockey) 19 May 2017