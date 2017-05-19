Сборная России поздравила Кузнецова с днем рождения. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

14:54 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России поздравила Кузнецова с днем рождения

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Сборная России на своей странице в Твиттере поздравила нападающего национальной команды и "Вашингтона" Евгения Кузнецова с днем рождения. Сегодня россиянину исполнилось 25 лет.

На чемпионате мира по хоккею-2017 Кузнецов провел три игры, записав на свой счет две результативные передачи.

 

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь

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