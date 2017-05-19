Сборная России поздравила Кузнецова с днем рождения

Сборная России на своей странице в Твиттере поздравила нападающего национальной команды и "Вашингтона" Евгения Кузнецова с днем рождения. Сегодня россиянину исполнилось 25 лет.

На чемпионате мира по хоккею-2017 Кузнецов провел три игры, записав на свой счет две результативные передачи.