Сборная России после чемпионата мира опустилась на третье место в рейтинге ИИХФ

Сборная Швеции после победы на чемпионате мира в Дании поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ). Команда набрала 3945 очков и обошла Россию (3930), которая в четвертьфинале уступила Канаде (4:5 ОТ). Канадцы продолжают лидировать в рейтинге - 3990 очков.

Сборная США поднялась на четвертое место (3765). Финляндия теперь пятая (3765), а Чехия - шестая (3690).

Финалист турнира сборная Швейцарии занимает седьмое место (3590). Финалист Олимпиады-2018 сборная Германии идет восьмой (3575). Также в десятке сборные Норвегии (3270) и Словакии (3245).

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