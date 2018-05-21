Сборная России после чемпионата мира опустилась на третье место в рейтинге ИИХФ

Сборная Швеции после победы на чемпионате мира в Дании поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ). Команда набрала 3945 очков и обошла Россию (3930), которая в четвертьфинале уступила Канаде (4:5 ОТ). Канадцы продолжают лидировать в рейтинге - 3990 очков.
Сборная США поднялась на четвертое место (3765). Финляндия теперь пятая (3765), а Чехия - шестая (3690).
Финалист турнира сборная Швейцарии занимает седьмое место (3590). Финалист Олимпиады-2018 сборная Германии идет восьмой (3575). Также в десятке сборные Норвегии (3270) и Словакии (3245).
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
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