Чемпионат мира

19:15 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России по хоккею - в прямом эфире

0
0
0
0

"СЭ" на своей странице в Фейсбуке ведет прямой эфир с пресс-конференции сборной России. На ней представлен состав команды на чемпионат мира, стартующий 5 мая.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий