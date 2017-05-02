Сборная России по хоккею - в прямом эфире

"СЭ" на своей странице в Фейсбуке ведет прямой эфир с пресс-конференции сборной России. На ней представлен состав команды на чемпионат мира, стартующий 5 мая.
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Германия
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|0-0
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|2.
|Дания
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|0-0
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|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
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|0-0
|0
|6.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Словакия
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|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
|0
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|0
|0-0
|0
|2.
|Канада
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|0
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|0-0
|0
|3.
|Норвегия
|0
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|0-0
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|4.
|Словения
|0
|0
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|0-0
|0
|5.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Франция
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0-0
|0
"СЭ" на своей странице в Фейсбуке ведет прямой эфир с пресс-конференции сборной России. На ней представлен состав команды на чемпионат мира, стартующий 5 мая.