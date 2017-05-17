Сборная России отправится на матч плей-офф чемпионата мира в Париж на поезде

Сборная России отправится на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии в Париж на поезде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР. Ранее россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А.

Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции. Встреча сборных России и Чехии состоится 18 мая, начало игры в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.