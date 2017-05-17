Чемпионат мира

11:14 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России отправится на матч плей-офф чемпионата мира в Париж на поезде

0
0
0
0
1

 
Вчера. Кельн. Россия - США - 3:5. 53-я минута. Только что американский нападающий Андерс ЛИ забросил четвертую шайбу в ворота Андрея ВАСИЛЕВСКОГО.Финала Россия – Канада не будет

Сборная России отправится на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии в Париж на поезде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР. Ранее россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А.

Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции. Встреча сборных России и Чехии состоится 18 мая, начало игры в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Опрос

Как Россия выступит в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2017?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4257834

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Спартач и че?

А че не на блабла каре?

11:17