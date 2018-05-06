Чемпионат мира

14:02 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России обыгрывает австрицев со счетом 3:0. Видео


Сборная России обыгрывает Австрию со счетом 3:0 в матче группы А на чемпионате мира. Шайбами в составе россиян отметились Михаил Григоренко, Артем Анисимов и Александр Барабанов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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