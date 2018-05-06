Сборная России обыгрывает австрицев со счетом 3:0. Видео

Сборная России обыгрывает Австрию со счетом 3:0 в матче группы А на чемпионате мира. Шайбами в составе россиян отметились Михаил Григоренко, Артем Анисимов и Александр Барабанов.
Шайба Михаила Григоренко (1:0) pic.twitter.com/ka3mWdQymi– Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.
Шайба Артёма Анисимова (2:0) pic.twitter.com/cuYn6boFag– Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.
Шайба Александра Барабанова (3:0) pic.twitter.com/r5mZLbgjuX– Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Австрии (Хоккей)
- Артем Анисимов
- Михаил Григоренко
- Александр Барабанов
Материалы других СМИ