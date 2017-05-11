Чемпионат мира

19:19 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России обыграла Данию

Сегодня. Кельн. Россия - Дания - 3:0. Россияне одержали четвертую победу на чемпионате мира-2017. Фото REUTERS
Сегодня. Кельн. Россия - Дания - 3:0. Россияне одержали четвертую победу на чемпионате мира-2017. Фото REUTERS
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Сборная России в четвертом матче чемпионата мира по хоккею-2017 победила Данию.

Подопечные Олега Знарка забросили три шайбы в концовке второго периода: за 70 секунд отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев. Форвард Артемий Панарин, отдав результативную передачу, набрал 10-е (3+7) очко на турнире. Вратарь россиян Андрей Василевский отразил 21 бросок.

Сборная России с 11 очками вышла на первое место в группе А.

Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча РоссияСловакия пройдет в субботу, 13 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира

Предварительный раунд

Группа A

РОССИЯ – Дания – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Киселевич - 1 (Панарин, Кучеров), 35:36 - 1:0. Плотников - 3 (Андронов, Телегин), 35:54 - 2:0. Гусев - 2 (Шипачев, Дадонов), 36:46 - 3:0.

Вратари: Василевский - Серенсен.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 33 (9+12+12) - 21 (3+13+5).

Судьи: Верли, Рено.

11 мая. Кельн. LANXESS arena.

Видеотрансляция матча Россия – Дания

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Джон....Сильвер

bromdo RusSuck - Поржал, как конь ретивый ? )) 19:57 - Конь ретивый для таких еще комплимент - поржал, как идиот !

19:59

bromdo

RusSuck - Поржал, как конь ретивый ? ))

19:57

RusSuck

На фоне сегодняшних матчей НХЛ играли две дворовые команды.)) Пародия на хоккей, поржал!))

19:55

bromdo

largus - Выключай звук и смотри только картинку. Какие проблемы ? )

19:54

largus

Уберите этих коментаторов-болтунов. пришли толи матч коментировать толи просто поболтать. Можно было совсем выключить звук и смотреть без их болтовни . За игрой совсем не следят . Дармоеды. И почему их двое ? Одного Озерова хватало....А как коментировал .

19:48

Thomas_Boy_

Опять скучно. Датский вратарь - лох. Дюмин бы ни одного не пропустил.

19:32

Джон....Сильвер

Датский вратарь был великолепен, практически все тащил.

19:21