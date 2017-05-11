Сборная России обыграла Данию

Сегодня. Кельн. Россия - Дания - 3:0. Россияне одержали четвертую победу на чемпионате мира-2017. Фото REUTERS

Сборная России в четвертом матче чемпионата мира по хоккею-2017 победила Данию.

Подопечные Олега Знарка забросили три шайбы в концовке второго периода: за 70 секунд отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев. Форвард Артемий Панарин, отдав результативную передачу, набрал 10-е (3+7) очко на турнире. Вратарь россиян Андрей Василевский отразил 21 бросок.

Сборная России с 11 очками вышла на первое место в группе А.

Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча Россия – Словакия пройдет в субботу, 13 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира

Предварительный раунд

Группа A

РОССИЯ – Дания – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Киселевич - 1 (Панарин, Кучеров), 35:36 - 1:0. Плотников - 3 (Андронов, Телегин), 35:54 - 2:0. Гусев - 2 (Шипачев, Дадонов), 36:46 - 3:0.

Вратари: Василевский - Серенсен.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 33 (9+12+12) - 21 (3+13+5).

Судьи: Верли, Рено.

11 мая. Кельн. LANXESS arena.

Видеотрансляция матча Россия – Дания