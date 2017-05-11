Сборная России обыграла Данию

Сборная России в четвертом матче чемпионата мира по хоккею-2017 победила Данию.
Подопечные Олега Знарка забросили три шайбы в концовке второго периода: за 70 секунд отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев. Форвард Артемий Панарин, отдав результативную передачу, набрал 10-е (3+7) очко на турнире. Вратарь россиян Андрей Василевский отразил 21 бросок.
Сборная России с 11 очками вышла на первое место в группе А.
Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча Россия – Словакия пройдет в субботу, 13 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Чемпионат мира
Предварительный раунд
Группа A
РОССИЯ – Дания – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Киселевич - 1 (Панарин, Кучеров), 35:36 - 1:0. Плотников - 3 (Андронов, Телегин), 35:54 - 2:0. Гусев - 2 (Шипачев, Дадонов), 36:46 - 3:0.
Вратари: Василевский - Серенсен.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 33 (9+12+12) - 21 (3+13+5).
Судьи: Верли, Рено.
11 мая. Кельн. LANXESS arena.
Джон....Сильвер
bromdo RusSuck - Поржал, как конь ретивый ? )) 19:57 - Конь ретивый для таких еще комплимент - поржал, как идиот !
19:59
bromdo
RusSuck - Поржал, как конь ретивый ? ))
19:57
RusSuck
На фоне сегодняшних матчей НХЛ играли две дворовые команды.)) Пародия на хоккей, поржал!))
19:55
bromdo
largus - Выключай звук и смотри только картинку. Какие проблемы ? )
19:54
largus
Уберите этих коментаторов-болтунов. пришли толи матч коментировать толи просто поболтать. Можно было совсем выключить звук и смотреть без их болтовни . За игрой совсем не следят . Дармоеды. И почему их двое ? Одного Озерова хватало....А как коментировал .
19:48
Thomas_Boy_
Опять скучно. Датский вратарь - лох. Дюмин бы ни одного не пропустил.
19:32
Джон....Сильвер
Датский вратарь был великолепен, практически все тащил.
19:21