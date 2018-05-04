Сборная России объявила состав на матч ЧМ с Францией

Тренерский штаб сборной России объявил состав на стартовый матч чемпионата мира против Франции.
Вратари: Кошечкин, (Шестеркин).
Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;
Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;
Яковлев, Мамин – Андронов – Шалунов;
Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев.
Напомним, что матч начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
⚡Состав сборной России на первый матч чемпионата мира! Соперник - Франция, начало в 17:15. Смотрим на @channelone_rus.#россиявмоемсердце #redmachine #iihfworlds #iihf2018 pic.twitter.com/LSMz2jHOOb– Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
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