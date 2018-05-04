Сборная России объявила состав на матч ЧМ с Францией

Тренерский штаб сборной России объявил состав на стартовый матч чемпионата мира против Франции.

Вратари: Кошечкин, (Шестеркин).

Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;

Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;

Яковлев, Мамин – Андронов – Шалунов;

Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев.

Напомним, что матч начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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