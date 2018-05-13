Сборная России обеспечила место в плей-офф чемпионата мира

Сборная России досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Это случилось после матча Швеция - Швейцария (5:3).

После пяти игр сборная России занимает второе место в группе А с 13 очками. После сегодняшнего игрового дня россияне уже не опустятся ниже четвертой позиции. В плей-офф выходят первые четыре команды.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Словакия. Он состоится 14 мая и начнется в 17.15 по московскому времени.

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