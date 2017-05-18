Сборная России - о полуфинале с Канадой: "Ничего не планируйте на 20 мая!". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

23:56 18 мая | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России - о полуфинале с Канадой: "Ничего не планируйте на 20 мая!"

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Сегодня сборные России и Канады обыграли своих соперников в четвертьфинальных матчах чемпионата мира по хоккею-2017 и встретятся в полуфинале турнира. Встреча состоится 20 мая в Кельне. Российская команда обыграла Чехию (3:0), а канадцы были сильнее Германии со счетом 2:1.

– Да! А мы в полуфинале сыграем со сборной Канады! Ничего не планируйте на 20 мая! – говорится в Твиттере сборной России.

"СЭ" проведет трансляцию матча

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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