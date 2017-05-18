Сборная России - о полуфинале с Канадой: "Ничего не планируйте на 20 мая!"

Сегодня сборные России и Канады обыграли своих соперников в четвертьфинальных матчах чемпионата мира по хоккею-2017 и встретятся в полуфинале турнира. Встреча состоится 20 мая в Кельне. Российская команда обыграла Чехию (3:0), а канадцы были сильнее Германии со счетом 2:1.

– Да! А мы в полуфинале сыграем со сборной Канады! Ничего не планируйте на 20 мая! – говорится в Твиттере сборной России.

Да! А мы в полуфинале сыграем со сборной Канады! Ничего не планируйте на 20 мая! https://t.co/Nm4HurgWjL – Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2017 г.

"СЭ" проведет трансляцию матча