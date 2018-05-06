Сборная России не стала менять состав на матч с Австрией

Сборная России объявила состав на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против команды Австрии. Ворота россиян будет защищать Василий Кошечкин. Сочетания звеньев остались без изменений.
Вратари: Кошечкин, (Шестеркин).
Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;
Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;
Яковлев, Мамин – Андронов – Шалунов;
Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев.
Напомним, что матч начнется в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Состав сборной🇷🇺России на игру с🇦🇹Австрией. Победный - не меняют! Изменений нет, смотрим в 13:15 по московскому времени на Первом канале. pic.twitter.com/EAqQ3XfJ5M– Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.
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