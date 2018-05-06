Сборная России не стала менять состав на матч с Австрией

Сборная России объявила состав на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против команды Австрии. Ворота россиян будет защищать Василий Кошечкин. Сочетания звеньев остались без изменений.

Вратари: Кошечкин, (Шестеркин).

Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;

Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;

Яковлев, Мамин – Андронов – Шалунов;

Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев.

Напомним, что матч начнется в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи