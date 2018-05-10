Сборная России не смогла установить сухой рекорд

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи прервал сухую серию сборной России на чемпионате мира в Дании на отметке 194 минуты 41 секунда.

Всего семи минут и девяти секунд не хватило вратарской бригаде в составе Василия Кошечкина и Игоря Шестеркина для повторения российского рекорда, который в прошлом году установили Андрей Василевский и Илья Сорокин.

Лучший результат в истории принадлежит сборной Финляндии, которая в 2015 году не пропускала 237 минут и 5 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии сборной России на чемпионатах мира

Год Страна Вратари Соперники Сухие минуты 2017 Германия/Франция Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, Илья СОРОКИН Германия – 6:3, Дания – 3:0, Словакия – 6:0, Латвия – 5:0, США – 3:5 201.50 2018 Дания Василий КОШЕЧКИН, Игорь ШЕСТЕРКИН Франция – 7:0, Австрия – 7:0, Белоруссия – 6:0 194.41 2014 Белоруссия Сергей БОБРОВСКИЙ, Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ Латвия – 4:1, Германия – 3:0, Белоруссия – 2:1 158.19 2012 Финляндия/Швеция Семен ВАРЛАМОВ, Константин БАРУЛИН, Михаил БИРЮКОВ Швеция – 7:3, Чехия – 2:0, Италия – 4:0, Норвегия – 5:2 157.50 2010 Германия Семен ВАРЛАМОВ, Василий КОШЕЧКИН Дания – 6:1, Финляндия – 5:0, Канада – 5:2 148.50

Трансляция матча Чехия - Россия