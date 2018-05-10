Сборная России не смогла установить сухой рекорд

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи прервал сухую серию сборной России на чемпионате мира в Дании на отметке 194 минуты 41 секунда.
Всего семи минут и девяти секунд не хватило вратарской бригаде в составе Василия Кошечкина и Игоря Шестеркина для повторения российского рекорда, который в прошлом году установили Андрей Василевский и Илья Сорокин.
Лучший результат в истории принадлежит сборной Финляндии, которая в 2015 году не пропускала 237 минут и 5 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные сухие серии сборной России на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Вратари
|
Соперники
|
Сухие минуты
|
2017
|
Германия/Франция
|
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, Илья СОРОКИН
|
Германия – 6:3, Дания – 3:0, Словакия – 6:0, Латвия – 5:0, США – 3:5
|
201.50
|
2018
|
Дания
|
Василий КОШЕЧКИН, Игорь ШЕСТЕРКИН
|
Франция – 7:0, Австрия – 7:0, Белоруссия – 6:0
|
194.41
|
2014
|
Белоруссия
|
Сергей БОБРОВСКИЙ, Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ
|
Латвия – 4:1, Германия – 3:0, Белоруссия – 2:1
|
158.19
|
2012
|
Финляндия/Швеция
|
Семен ВАРЛАМОВ, Константин БАРУЛИН, Михаил БИРЮКОВ
|
Швеция – 7:3, Чехия – 2:0, Италия – 4:0, Норвегия – 5:2
|
157.50
|
2010
|
Германия
|
Семен ВАРЛАМОВ, Василий КОШЕЧКИН
|
Дания – 6:1, Финляндия – 5:0, Канада – 5:2
|
148.50
Трансляция матча Чехия - Россия
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Давид Крейчи
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Игорь Шестеркин
- Илья Сорокин