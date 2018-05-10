Чемпионат мира

21:50 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России не смогла установить сухой рекорд

Сегодня. Копенгаген. Болельщики сборной Чехии. Фото AFP
Сегодня. Копенгаген. Болельщики сборной Чехии. Фото AFP

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи прервал сухую серию сборной России на чемпионате мира в Дании на отметке 194 минуты 41 секунда.

Всего семи минут и девяти секунд не хватило вратарской бригаде в составе Василия Кошечкина и Игоря Шестеркина для повторения российского рекорда, который в прошлом году установили Андрей Василевский и Илья Сорокин.

Лучший результат в истории принадлежит сборной Финляндии, которая в 2015 году не пропускала 237 минут и 5 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

 Самые продолжительные сухие серии сборной России на чемпионатах мира

Год

Страна

Вратари

Соперники

Сухие минуты

2017

Германия/Франция

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, Илья СОРОКИН

Германия – 6:3, Дания – 3:0, Словакия – 6:0, Латвия – 5:0, США – 3:5

201.50

2018

Дания

Василий КОШЕЧКИН, Игорь ШЕСТЕРКИН

Франция – 7:0, Австрия – 7:0, Белоруссия – 6:0

194.41

2014

Белоруссия

Сергей БОБРОВСКИЙ, Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

Латвия – 4:1, Германия – 3:0, Белоруссия – 2:1

158.19

2012

Финляндия/Швеция

Семен ВАРЛАМОВ, Константин БАРУЛИН, Михаил БИРЮКОВ

Швеция – 7:3, Чехия – 2:0, Италия – 4:0, Норвегия – 5:2

157.50

2010

Германия

Семен ВАРЛАМОВ, Василий КОШЕЧКИН

Дания – 6:1, Финляндия – 5:0, Канада – 5:2

148.50

Трансляция матча Чехия - Россия

 

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