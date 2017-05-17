Сборная России не может отправиться в Париж из-за поломки поезда

Сборная России по техническим причинам, которые связаны с неисправностью поезда, не может выехать из Кельна в Париж на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2017, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.