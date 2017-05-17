Чемпионат мира

14:24 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России не может отправиться в Париж из-за поломки поезда

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Сборная России по техническим причинам, которые связаны с неисправностью поезда, не может выехать из Кельна в Париж на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2017, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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serenky25

Лед. плохой. организация плохая, поезда ломаются. (логистика х...я)...нах такие чемпионаты проводить?

15:06

сибирский

санкции? да по ходу домой лучше сразу

15:03

Пови

Баранку запишут за неявку 0:5!

15:02

aech_63

Еронкин вброс, там один поезд что-ли?

14:36

titan2313

А может лучше сразу в Москву?

14:32

mikeV

А нехрен было проигрывать америкосам!

14:31

shur

Это чьи-то происки!

14:29