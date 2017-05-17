Сборная России не может отправиться в Париж из-за поломки поезда

Сборная России по техническим причинам, которые связаны с неисправностью поезда, не может выехать из Кельна в Париж на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2017, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.
Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.
serenky25
Лед. плохой. организация плохая, поезда ломаются. (логистика х...я)...нах такие чемпионаты проводить?
15:06
сибирский
санкции? да по ходу домой лучше сразу
15:03
Пови
Баранку запишут за неявку 0:5!
15:02
aech_63
Еронкин вброс, там один поезд что-ли?
14:36
titan2313
А может лучше сразу в Москву?
14:32
mikeV
А нехрен было проигрывать америкосам!
14:31
shur
Это чьи-то происки!
14:29