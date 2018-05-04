Сборная России дозаявила Яковлева, Трямкина, Шалунова и Михеева

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что команда дозаявила на матч с Францией четверых хоккеистов – защитников Егора Яковлева и Никиту Трямкина, а также форвардов Максима Шалунова и Илью Михеева. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Напомним, что матч начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Все о чемпионате мира-2018 по хоккею, календарь матчей - здесь
- Сборная России (Хоккей)
- Егор Яковлев (СКА)
- Сборная Франции (хоккей)
- Никита Трямкин
- Максим Шалунов
- Илья Михеев
Материалы других СМИ
Наш
Гусев болеет.
11:04
yadan67
А Гусева?
10:56