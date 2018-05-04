Чемпионат мира

10:22 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России дозаявила Яковлева, Трямкина, Шалунова и Михеева

2

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что команда дозаявила на матч с Францией четверых хоккеистов – защитников Егора Яковлева и Никиту Трямкина, а также форвардов Максима Шалунова и Илью Михеева. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что матч начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Все о чемпионате мира-2018 по хоккею, календарь матчей - здесь 
 

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Наш

Гусев болеет.

11:04

yadan67

А Гусева?

10:56

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!