Сборная Латвии победила Словакию и поднялась на первое место в группе

Сборная Латвии обыграла команду Словакии (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе победителей по шайбе забросили Янис Спруктс, Земгус Гиргенсонс и Андрис Джериньш. Единственную шайбу в составе словаков на свой счет записал Михел Миклик.

Латвийская команда одержала вторую победу подряд в основное время и поднялась на первое место в группе А. Следующий матч латыши проведут 9 мая против Италии, а Словакия встретится с Данией в этот же день.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Латвия – Словакия – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)