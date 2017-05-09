Сборная Латвии одержала третью победу на ЧМ-2017, обыграв Италию

Сборная Латвии в матче чемпионата мира по хоккею-2017 одержала волевую победу над Италией. В составе команды Боба Хартли дублем отметился нападающий Андрис Джериньш.

Сборная Латвии лидирует в группе А, одержав третью победу в третьем матче.

Чемпионат мира

Предварительный раунд

Группа A

Италия – Латвия – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Инсам – 1 (Траверса), 3:38 – 1:0. Джериньш – 2 (бол., Галвиньш, Даугавиньш), 12:09 – 1:1. Джериньш – 3 (Роб. Букартс), 58:41 – 1:2.

Вратари: Анд. Бернард (58:53) – Мерзликинс.

Штраф: 2 – 6.

Броски: 21 (8+10+3) – 24 (5+6+13).

Судьи: Айверсон, Верли.

9 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Италия - Латвия